الاكثر متابعة اليوم - سما المصري لمن قالت: مش هغلط فيك تاني؟

أعلن المحامي أشرف ناجي الذي يتولى الدفاع عن الراقصة الاستعراضية سما_المصري، عن تنازل المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الموقوف عن اتهام موكلته في البلاغات والقضايا التي كانت أمام المحكمة الاقتصادية.

قال ناجي إن مرتضى منصور تنازل عن 8 قضايا أمام المحاكم ولا زالت هناك 8 بلاغات أمام النيابة تحت التحقيق مؤكدًا أنه جاري التصالح فيها أيضًا.

اضاف المحامي إنه بالنيابة عن سما المصري يتوجه إلى المستشار مرتضى منصور بالشكر والتقدير والاعتذار الكامل عن أي ما بدر منها في حقه وأنها لن تعود إلى الإساءة له ولا لأي أحد او ذكر اسم أحد مرة أخرى وأنها تعلمت الدرس جيدًا.

وطالب بأن يسامحها الجميع ويعفوا عنها فقد تغيرت بالفعل وتعتذر وترجو من الجميع قبول اعتذارها ومسامحتها.

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يأتي هذا بعدما رفضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجي محامي سما المصري لوقف حكم حبسها عامين، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

اوضحت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضى، أنه في 24 أبريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، والتي شملت توجيه الاتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ”سما المصري”.

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سما وقبل دخولها السجن كانت تعرض جسدها على كل خلق الله، وكانت تعتمد على الإثارة والإغراء وقلة الأدب، وبأفعالها شوّهت سمعة الفتاة المصرية الجدعة وصاحبة الشهادات العليا.

هذا الحكم ليس مجحفًا بحقها، بل جاء في وقته حتى يضع حدًا لسما وأمثالها من الظهور على السوشيال ميديا بقرف.

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