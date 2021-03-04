تراند اليوم : تأملات بتطوير لقاح ضد فيروس زيكا خلال عام

قال مسؤولون صحيون في البرازيل إنهم يأملون في تطوير لقاح ضد فيروس زيكا في غضون عام.

غير أن وزير الصحة البرازيلي قال :"ولكننا قد نحتاج عامين آخرين لطرحه على نطاق واسع."

يذكر أن البرازيل هي مركز انتشار هذا الفيروس ذو الصلة بموجة تشوهات المخ التي تصيب الرضع حديثي الولادة.

وفي تصريحات منفصلة، قال مسؤولون إن ثلث وفيات البالغين في البلاد قد يكون له علاقة محتملة بفيروس زيكا.

وأعلن وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كاسترو أن البرازيل سوف تستثمر 1.9 مليون دولار (1.3 مليون جنيه إسترليني) في البحوث المعنية بالتوصل للقاح للفيروس خلال السنوات الخمس القادمة، بالشراكة مع علماء في جامعة تكساس.

وأضاف قائلا:" اتفق الباحثون على أن اختبار اللقاح سيتم فورا على الفئران والقرود، وليس بشكل منفصل، للإسراع بالعملية.

ومضى قائلا:"إن اللقاح قد يكون جاهزا للتوزيع في غضون ثلاث سنوات."

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية نظرا لاحتمال وجود علاقة بين فيروس زيكا وصغر الرأس، وهي حالة تكون فيها رؤوس الرضع حديثي الولادة صغيرة الأمر الذي يؤدي إلى تطور مشاكل صحية.

يذكر أن الصلة بين فيروس زيكا وصغر حجم رؤوس الرضع حديثي الولادة لم تتأكد، ولكن منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى قالت إن شبهة العلاقة بينهما قوية.

الباحثون يعتقدون بوجود علاقة بين فيروس زيكا وصغر حجم رؤوس الرضع حديثي الولادة

ثلث الوفيات بين البالغين

وقال وزير الصحة إن الباحثين وجدوا الفيروس في جثة إمرأة عمرها 20 عاما توفيت في إبريل/نيسان الماضي متأثرة بمشاكل في التنفس في ولاية ريو جراند دي نورت الشمالية الشرقية.

وكان مريضان آخران قد توفيا في العام الماضي متأثرين بمضاعفات في حالتيهما فيما كانا مصابين بالفيروس قبل تفشيه واكتشافه.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي:"مازلنا ندرس الأمر بتفاصيل أكبر."

وأضاف قائلا إنه من المتوقع قيام مارجريت شان مدير عام منظمة الصحة العالمية بزيارة البرازيل في 23 فبراير/شباط الجاري.