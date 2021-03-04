تراند اليوم : ديكور غرفة ألف ليلة وليلة لأجواء رومانسية

لا ترتبط ثيمة ألف ليلة وليلة بالأجواء الباذخة فحسب، بل والرومانسية كذلك الأمر.

فيما يلي أبرز قواعد ديكور ألف ليلة وليلة؛ للحصول على أجواء رومانسية في غرفة نومكِ أو أي غرفة تختارينها في بيتكِ:

- اختاري ألواناً قوية ودافئة. اختاري الأحمر والنبيذي والبني الغني والتركوازي والنيلي والزيتي، واجعلي الذهبي حجر أساس في تشكيلة الألوان لديكِ. إن لم يكن هذا على صعيد ألوان التنجيد، فاجعليه على صعيد اختيار الاكسسوارات.

- اختاري اكسسوارات فخمة وذات تفاصيل جمالية غنية بالنقوشات والألوان والخامات. اختاري الشمعدانات وبراويز الصور ذات الطابع الشرقي والمزدان بالأحجار الكريمة والخيوط المذهبة.

- لا تغفلي قيمة الروائح العطرية التي تمنح المشهد الجمالي أبعاداً أعمق، من قبيل رائحة البخور والعود أو الروائح العطرية الطبيعية التي تفضّلين. أبقي بيتكِ معطراً دوماً، واجنحي لاختيار الروائح ذات الطابع الشرقي.

- لقطع السجاد أهمية كبيرة في تحقيق ديكور ألف ليلة وليلة. اختاري ألوان سجاد دافئة وقوية وبنقوشات شرقية وتفاصيل فاخرة.

- لا تختاري الستائر الخفيفة، بل ذات الخامات القماشية الثقيلة والألوان الدافئة والاكسسوارات اللافتة.

- علّقي لوحات قيّمة جمالياً على الجدران، واختاري لها إطارات مذهبة وكلاسيكية.

- إن أحببتِ المضي لما هو أبعد من هذا، اختاري موسيقى شرقية جميلة وشغّليها في أرجاء البيت. بوسعكِ أيضاً ابتياع جهاز موسيقي قديم وجعله جزءاً من الديكور.