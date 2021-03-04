تراند اليوم : أول مسجد يخصص صلاة جمعة للنساء فقط في الدنمارك

كوبنهاغن / وكالات / مشرق نيوز

افتتح في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، أول مسجد تخصص فيه صلاة الجمعة للنساء وتتولى الإمامة فيه امرأة، فيما سيبقى مفتوحا لكافة المصلين بقية أيام الأسبوع.

وقالت مؤسسة المسجد الذي يحمل اسم "مريم" شيرين خانقان المولودة في الدنمارك من أب سوري وأم فنلندية: "لقد كرسنا النظام الأبوي في مؤسساتنا الدينية، ليس فقط في الإسلام وإنما في اليهودية والمسيحية وديانات أخرى، ونحن نريد أن نغير الوضع".

وقالت إنها تلقت ردود فعل إيجابية في أوساط المسلمين في كوبنهاغن، وإن الانتقادات كانت "معتدلة".

وفي تصريح لصحيفة "بوليتكن" تساءل وسيم حسين، إمام أحد أكبر مساجد كوبنهاغن، عن أهمية فتح مثل هذا المسجد، قائلا: "هل ينبغي أن نخصص مسجدا فقط للرجال؟ سترتفع أصوات تحتج على ذلك بين سكان الدنمارك بالطبع".

ونفت خانقان تلقيها أي تهديدات، خاصة أن صحيفة دنماركية "ذكرت أن مكان المسجد سيبقى سرا لأسباب أمنية".

وسيتم أداء أول صلاة جمعة في المسجد بعد العثور على ثمانية أئمة أخريات من النساء، بالإضافة إلى الاثنتين المتوفرتين.