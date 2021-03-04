تراند اليوم : أقراص الضغط تحسن مهارات المصابين بالتوحد

قال علماء في الولايات المتحدة، إن أقراص تخفيض ضغط الدم تساعد على تحسين المهارات الاجتماعية عند المصابين بالتوحد.

ووفقا لـ "روسيا اليوم" توصل إلى هذا الاستنتاج علماء من جامعة ميسوري الأمريكية، حيث اتضح لهم أن مستحضر بروبرانولول المستخدم في خفض ارتفاع ضغط الدم واضطراب نبضات القلب، يمكنه تحسين بعض المهارات الاجتماعية لدى المصابين بالتوحد.

اختبر العلماء هذا المستحضر على 20 متطوعا مصابا بالتوحد، وبعد مضي ساعة على إعطائهم الجرعة، لاحظ العلماء تحسن ستة مؤشرات في قدراتهم ومهارتهم الضرورية في مجال استمرار الحديث مع الآخرين، القدرة على عدم الخروج من الموضوع، القدرة على نقل المعلومات، تبادل الحديث مع المقابِل، إضافة إلى القدرة على تغيير موضوع الحديث ومقاطعة المتحدث وغير ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة كانت قد اكتشفت عام 1987 ولكن تلك الدراسة كانت عشوائية، أما الآن فأجرى العلماء أول دراسة أثبتت نتائجها أن جرعة أحادية من هذا المستحضر كافية لتحسين قدرة المصاب بالتوحد على التعامل مع الآخرين، كما تبين أن هذا المستحضر يحسِّن القدرات اللفظية وغير اللفظية.