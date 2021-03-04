تراند اليوم : نصائح لأولياء الأمور لمساعدتهم على التحكم بأمن وخصوصية منازلهم

جاء شعار "اليوم العالمي للإنترنت الآمن" والذي صادف هذا العام يوم التاسع من فبراير تحت عنوان "معاً لنجعل الإنترنت أفضل استخداماً"، لأنه سواء كان الطفل ينشئ حساباً على الإنترنت للمرة الأولى أو كان الطفل ابن في مرحلة المراهقة يتصفح الإنترنت برقابة بسيطة، فإن لأولياء الأمور دوراً أساسياً في جعل الإنترنت مكاناً أفضل للجميع.

وهناك ممارسات من الممكن اتباعها لتصبح المسؤولية قابلة للإدارة بعض الشيء، ويمكن وصفها بال"قرارات" التي يجب على كل ولي أمر تطبيقها في عام 2016، أو تقديمها على شكل نصائح وحيل مفيدة للحفاظ على أمن الأطفال عند استخدام الإنترنت.

وكشف أنتيغون دافيس، رئيس الأمن العالمي لدى فيسبوك عن بعض النصائح المهمة لمساعدة أولياء الأمور في التحكم بأمن وخصوصية منزلهم والحفاظ على سلامة أطفالهم عند استخدام شبكة الإنترنت.

أول هذه النصائح هي استخدم الطريقة الأكثر فعالية. بحيث يمكن اعتماد الأسلوب نفسه لتربية الأطفال عن استخدامهم للإنترنت كما نفعل تماماً في المواقف الطبيعية خارج نطاق شبكة الإنترنت. فإذا كان طفلك من النوع الذي يستجيب بشكل أفضل للتفاوض والاتفاق، قم بإبرام اتفاق بينكما ينص على القواعد الأساسية. وفي تلك الحالة، يمكنك الوصول إلى غايتك بسهولة عند شرائك جهازاً نقالاً له.

وأيضاً ينطبق القول المأثور القديم "أطفالك سوف يفعلون ما تفعل وليس ما تقول" داخل عالم الإنترنت وخارجه. حاول أن تكون مثالاً جيداً. فإذا ما اشترطت على طفلك مواعيداً لاستخدام الإنترنت (المراسلات النصية بعد 10 ليلاً)، فعليك أن تطبق ذلك على نفسك أيضاً وأن تلتزم به، فهذا له أثر كبير وسيحدث فرقاً بكل تأكيد. وإذا كنت ترغب بأن يكون طفلك مهذباً عند استخدام الإنترنت، فاجعل رسائلك النصية التي تكتبها له بمثابة نموذج للتهذيب والاحترام.

ولا بد أن يتدخل أولاياء الأمور في وقت مبكر ويضعون الشروط، حيث يجب على أولياء الأمور التواصل مع أطفالهم باستخدام الإنترنت بمجرد دخولهم عالم وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بإضافتهم إلى قائمة الأصدقاء بمجرد انضمامهم إلى فيسبوك أو متابعتهم على إنستغرام. فقد يصعب فعل ذلك في وقت لاحق. وفي حين لا يبدو هذا مفاجئاً، إلا أنه مع قيامك بوضع أسس للحوار والمحادثات خارج شبكة الإنترنت مع أطفالك في وقت مبكر من العمر، يجب عليك أيضاً تحديد هذه الأسس فور قيامهم بالبدء في استخدام الإنترنت. وحتى قبل انضمامهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكنك أن تتحدث معهم عن عالم التكنولوجيا. فقد يساعد ذلك في تمهيد الطريق للمحادثات المستقبلية. أيضاً لا بد من اختيار الوقت المناسب، فهناك الكثير من الأوقات التي نستطيع خلالها طرح هذه المواضيع: عندما يمتلك طفلك أول هاتف متحرك (سيكون الوقت مناسباً لوضع قواعد أساسية)، أو عندما يصل عمر طفلك إلى 13 عاماً وهو العمر المناسب للانضمام إلى فيسبوك وإنستغرام ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، أو بعد حصول ابنك على رخصة القيادة (سيكون ذلك وقتاً مناسباً لمناقشة أهمية عدم إجراء المحادثات النصية أثناء القيادة).

وأخيراً لا من أن تطلب من طفلك أن يعلمك، فإذا كان ليس لديك حساب على إنستغرام؟ أو قد تكون مهتماً بتجربة خدمة البث الموسيقي على الإنترنت، وطفلك يجيد استعمال هذه الخدمات، سيكون معلماً مفيداً جداً لك، وخلال الحديث، يمكنك التطرق إلى موضوع أهمية حماية الأمن الشخصي والخصوصية على الإنترنت. فعلى سبيل المثال، يمكنك أن تسأل طفلك عن إعدادات الخصوصية عندما تقوم بإنشاء حسابك الخاص على فيسبوك، وكما يدرك جميع أولياء الأمور هذا جيداً، سيقدر لك الطفل منحه تلك الفرصة وسيقوم بتعليمك.

هذه ليست إلا البداية، وقد لا تلبي متطلباتك العائلية تماماً، ولكن الأكثر أهمية من ذلك هو الحوار الذي ينشأ بينك وبين أطفالك.