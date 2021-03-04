تراند اليوم : ﻿جورج كلوني: حظر دخول المسلمين لأمريكا لن يحدث

برلين ـ رويترز- مشرق نيوز

قال الممثل الأمريكي جورج كلوني، أمس الجمعة، إن أزمة اللاجئين أكبر من موجات النزوح الجماعية من سوريا والعراق التي سلطت عليها عناوين الأخبار، وإنه يعتقد أن الأمريكيين «سيفعلون الشيء الصحيح» برفض دونالد ترامب ودعوات حظر دخول المسلمين للولايات المتحدة.



وتحدث كلوني في اليوم الذي التقى فيه هو وزوجته المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل علم الدين بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اجتماع مغلق في مقر المستشارية لمناقشة قضية اللاجئين.



وكلوني وزوجته في زيارة للعاصمة الألمانية لحضور العرض الدولي الأول لفيلم «هيل سيزر» الذي يؤدي فيه كلوني دور البطولة، والذي افتتح مهرجان برلين السينمائي السنوي أمس الخميس.



وقال كلوني «بالنسبة لي… أزمة اللاجئين لا تقتصر على اللاجئين السوريين فقط … تعلمون أنه لا يزال هناك نازحون ولاجئون في جنوب السودان وفي دارفور… هناك الملايين ولا يزالون يموتون».



وأضاف «في الحقيقة الأزمة موجودة في أنحاء العالم – يوجد 60 مليون نازح حاليا في العالم – إنه شيء فظيع».



وأكد كلوني أنه لا يخشى التحدث علنا في القضايا الخلافية. وحاصرت الأسئلة كلوني في مؤتمر صحافي أول أمس الخميس لحثه على استخدام شهرته في فعل المزيد للمساعدة في إنهاء أزمة اللاجئين.



وقال «يمكنني أن أتحدث عن دارفور أو عن أي شأن آخر دون قلق من التداعيات السياسية».



وعند سؤاله عن المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل دونالد ترامب الذي دعا إلى حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة وبناء جدار حدودي لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك قال كلوني إنه يعتقد أن الأمريكيين سيفعلون الشيء الصحيح في نهاية الأمر.



وقال «يكون علي دائما أن أحذر الناس عند مشاهدتهم مجريات السياسة الأمريكية… من أننا ننزع للجنون قليلا خلال الموسم السياسي وهو موسم طويل جدا».

وأضاف «أعتقد أن وينستون تشرشل هو من قال: يمكنك دائما الاعتماد على الأمريكيين لفعل الشيء الصحيح… بعد أن يستنفدوا كل الاحتمالات الأخرى. لذلك تعلمون أن كل شيء سيسير على ما يرام… لكن ذلك سيستغرق منا وقتا قصيرا».



وقال جوش برولين الممثل الذي شارك كلوني في فيلم «هيل سيزر» إنه لا يعتقد أن أفكار ترامب واقعية برغم أنها قد تروق للبعض ممن يريدون حلولا سريعة