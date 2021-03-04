تراند اليوم : الفحوصات اللازمة للارتجاع البولي المثاني الحالبي

عند حدوث التهابات متكررة في الجهاز البولي لدى الطفل أو وجود عيوب خلقية في الجهاز البولي قبل ولادة الطفل (ويتم هذا الاكتشاف عن طريق عمل أشعة فوق الصوتية للأم أثناء حملها) يجب في حالتها استشارة الطبيب المختص في عمل فحوصات مثل تحليل البول والدم والأشعة، ويعتبر تحليل الدم المطلوب القيام به هو تحليل وظائف الكلى لاكتشاف ارتفاع مادة الكرياتينين (وهو بروتين في الدم يوضح وظيفة الكلى)، خصوصا في حالتي ارتجاع بولي عالي الدرجة أو التهابات متكررة في الجهاز البولي العلوي (البولي العلوي يقصد به الكلى والحالبي)، أما تحليل البول الذي يجب القيام به هو عمل زراعة البول المخبرية، وذلك للبحث عن بكتيريا ان وجدت، حتى يتم تحديد نوع البكتيريا لكي يتم علاج التهابات البول خصوصاً قبل القيام بفحص المثانة بالصبغة الملونة أو فحص ديناميكية المثانة، ومن أهم الأشعة التشخيصية للطفل:

الاشعة فوق الصوتية (السونار): وذلك لتقييم حالة الكلية أو الكليتين بهذه الأشعة ولمعرفة إذا ما كان هناك توسع في حوض الكلية أو الكبيبات الكلوية (الكبيبات هي مكان تصفية الدم وتحويل الفضلات منه إلى بول وتسمى الكبيبات).

أشعة المثانة البولية بالصبغة الملونة: وذلك لمعرفة مدى درجة ارتجاع البول، ويتم فيها تقييم حجم وشكل المثانة والحالبين وحالة المجرى البولي، وهناك خمس درجات من ارتجاع البول يمكن تحديدها من قبل الطبيب المختص وذلك بحسب كمية ارتجاع البول مع درجة تضخم الحالب والكلية.

أشعة الطب النووي: وذلك إن دعت الحاجة لتقييم عمل وظائف الكلى ومدى تأثر الكليتين بالتهابات سابقة عن طريق معرفة الندوب الكلوية (وهي أماكن لالتهابات سابقة)، كما يمكن تقييم الانسدادات الثانوية في حوض الكلية، فكثرة الارتجاع البولي يسبب ضيق في حوض الكلية وتقوم أشعة الطب النووي بالمساعدة على اكتشافه وتقييمه وتشخيصه.

وتعتبر هذه الفحوصات هي الفحوصات الأساسية وذلك لسببين أولاً للتشخيص والسبب الثاني هو لوضع قاعدة يمكن الانطلاق منها وقياس درجة التقدم أو التأخر، ولكن هناك فحص اضافي يسمى فحص ديناميكية المثانة (الفحص الوظيفي للمثانة) وذلك في حالة الشك في وجود خلل في وظيفة المثانة لم توضحه أشعة الصبغة والتي قد يظهر من خلالها وجود خلل وظيفي أو تشريحي في المثانة ومثال على ذلك وجود ارتفاع في ضغط المثانة أو وجود تضائل في سعة المثانة.

قد تبدو هذه الفحوصات مزعجة نوعا ما ولكن من المهم جدا تشخيص وتقييم درجة الارتجاع البولي المثاني الحالبي ومدى تأثيره على الكلية أو الكليتين ووظائفهما إن وجد ومن ثم اتباع خطة علاجية مناسبة.

كما أن من المهم جداً وجود الأهل مع الطفل لتشجيعه والقيام بشرح الفحص مسبقا له وذلك لمساعدته في التغلب على أي خوف أو قلق.