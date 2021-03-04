تراند اليوم : مرض عسر الهضم والشخير ونزيف اللثة قد تكون أعراضًا لأمراض القلب

كشف جون أروين طبيب القلب فى مركز "A&M" للعلوم الصحية بولاية تكساس الأمريكية، عن أعراض مثيرة للدهشة ترتبط بمرض القلب القاتل الأكبر فى العالم.

وأوضح جون فى تقرير نشره الموقع النيوزلاندى "nzherald"، أن عسر الهضم والشخير ونزيف اللثة، قد يعتقد البعض أنها مشاكل صحية بسيطة وتافهة، ولكنها قد تكون أعراضًا للإصابة بأمراض القلب والشرايين.



وأشار طبيب القلب، إلى أن الشخير من العلامات الدالة على توقف التنفس وقت النوم، وهذا يرتبط بتغيرات فسيولوجية تزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية.

حيث أكد جون وجود صلة بين مشاكل اللثة وأمراض القلب، فالتهاب اللثة قد تؤدى لالتهابات فى جميع أنحاء الجسم، كما أن زيادة الالتهابات أحد العوامل القوية فى تطور أمراض القلب والأوعية الدموية وحدوث أزمة قلبية.

فى الغالب يشعر الأشخاص الذين تعرضوا لأزمة قلبية بـ"ثقل"على صدورهم، وبالنسبة لبعض المعرضين لأزمة قلبية فقد يشعرون بألم فى الرقبة أو الكتفين.

لانتفاخ القدمين والساقين أسباب لا تحصى منها ارتفاع درجة الحرارة فى فصل الصيف، ولكن فى بعض الأحيان يمكن أن يكون تورم الأطراف السفلية علامة على قصور القلب.

رغم أن هذه الأعراض شائعة، إلا أنها الشعور بحرقة أو ألم فى الجزء العلوى من البطن قد يعد علامة على مشكلة فى القلب أو مؤشر على الإصابة بنوبة قلبية.

ونصح طبيب القلب فى مركز"A&M" للعلوم الصحية بولاية تكساس الأمريكية، باستشارة الطبيب فورًا إذا شعر الإنسان بعسر فى الهضم أو حرقة مصاحبة بغثيان، وضيق فى التنفس.