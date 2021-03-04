تراند اليوم : طبق تارت الدجاج بالزيتون والمشروم ومقلوبة الخضروات وسلطة اليوناني

المقادير :

دجاجة متوسطة مقطعة 4 أجزاء

بصلة مفرومة

كوب ونصف أرز مصري منقوع

2 حبة بطاطس مقطعة مكعبات

5 حبات كوسا مقشرة ومقطعة شرائح

جزرة مقطعة شرائح

نصف كوب بسلة مسلوقة

حبة باذنجان مقشرة ومقطعة شرائح

حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح

2 حبة طماطم مقطعة شرائح

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

زبدة أو سمنة

ملح

فلفل

بهارات

طريقة التحضير :

نتبل البصل المفروم بالملح والفلفل والبهارات ثم نتبل به الدجاجة جيداً ونضعها مع ملعقة سمن على نار متوسطة لمدة 5 دقائق على كل وجه.

نرفع الدجاج من المقلاة ونتركها جانباً.

نتبل البطاطس، والكوسا، الجزر والباذنجان بالملح والفلفل ثم نقوم بتشويح كل نوع وحده مع ملعقة صغيرة سمن.

نغسل الأرز ونصفيه جيداً ثم نضعه مع ملعقة سمن على النار ونقلب جيداً لبضع دقائق ثم نضيف الملح والفلفل مع كوب ماء. نغطي الوعاء ونترك الأرز حتى يتشرب الماء ثم نرفعه من على النار.

نخفف الصلصلة بملعقة ماء ونتبلها بالملح والفلفل.

نوزع البصل الشرائح في وعاء تيفال ثم نضع فوقه شرائح الطماطم. نضع قطع الدجاج مع البصل المفروم ثم نضع الخضار والبسلة.

نوزع الصلصلة المخففة فوق الخضار ثم نضع الأرز، ونضغط عليه برفق.

نغطي الوعاء بغطاء محكم ثم نضعه على نار متوسطة لمدة 40 دقيقة م نخفض النار تماماً لمدة ساعة.

نرفع الغطاء برفق بعد مرور وقت الطهي ثم نضع طبق كبير فوق الوعاء ونقوم بقلب الوعاء فوق الطبق ثم نرفعه برفق وتقدم المقلوبة ساخنة.