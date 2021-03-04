تراند اليوم : الوجبات السريعة واللحوم المصنعة تزيد خطر الإصابة بالقلب والسكري

أعلن العلماء أنهم توصلوا للسبب الذي يجعل من تناول اللحوم المصنعة كالهامبرجر ضار على الصحة، وهو ما يمهد الطريق أمام التوصل لوجبات سريعة

لها تأثير أفضل على الصحة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن العلماء حددوا الجزيئات البكتيرية الضارة، والتي تعد غير قابلة للكشف في الطعام الطازج، ولكنها كثيرة في الاطعمة المصنعة مثل الخضروات الجاهزة وصلصلة المكرونة والساندويتشات.

وأوضح العلماء أن هذه البكتيريا تنمو خلال عملية التصنيع عندما يتم فرم الطعام وتبريده، مشيرين إلى أن هذه الجزيئات ربما تزيد من مخاطر الإصابة بحالات مثل أمراض الشريان التاجي والسكري من النوع الثاني.

ومن المعتقد أن هذه الجزيئات تسبب مبالغة الجهاز المناعي في ردة فعله وعمله ومن ثم تدمير الصحة.. ويأمل العلماء في ايجاد طرق للتخلص من هذه البكتيريا الضارة ومن ثم جعل الطعام صحيا أكثر دون تغيير ثمنه أو مذاقه.