تراند اليوم : الشوكولاتة أثناء الحمل... نعم أم لا؟!

يجنح كثير من الباحثين حالياً لتفضيل تناول المرأة الحامل الشوكولاتة؛ نظراً لفوائدها ليس على صعيد تحسين المزاج فحسب، بل والصحة أيضاً؛ ذلك أنها تقلّل من نسب الإصابة بتسمّم الحمل.

وكان هذا النقاش المطوّل، بين من يؤيدون الشوكولاتة أثناء الحمل ومن يعارضونها بذريعة رفعها ضغط الدم المرتبط بالحمل، لارتباطها من وجهة نظرهم بحالة تسمّم الحمل، قد انتهى بالرأي الذي يحبذها ويستحسنها لكلا الطرفين: الأم والجنين.

وكانت الدراسة، التي أعدّها باحثون ضمن الاجتماع السنوي لجمعية صحة الأم والجنين، قد تناولت حالة 130 امرأة حامل (الأمهات اللاتي ينتظرن التوائم لسن مشمولات بالدراسة)، ممن يتناولن الشوكولاتة الغنية بالفلافانولات والمواد المعالَجة يومياً لمدة 12 أسبوعاً، ليتضح أثرها الإيجابي على نمو الجنين ووضع المشيمة.

قبل الهرع، عقب هذه النتائج التي مازالت لا تروق لبعض الباحثين ولا تدفعهم لاعتبار الشوكولاتة غذاءً صحياً للحامل، لتناول المزيد من الشوكولاتة، فإن عليكِ أن تضعي في حسبانكِ أن الكمية الصحية للتناول هي 30 غرام أي مربع صغير