تراند اليوم : علماء : عسل النحل الطبيعي يقتل الفطريات ويلأم الجروح

اكتشف العلماء إمكانية استخدام عسل النحل الطبيعي في القضاء على الفطريات المرضية ولأم الجروح. فيقول علماء جامعة مانشستر البريطانية ان العسل استخدم منذ القدم في علاج العديد من الأمراض التي تسببها الفطريات المرضية.

استنادا الى هذا تمكنوا من اكتشاف علاقة قوية بين العسل وتدمير الفطريات المغزلاوية التي تسبب العمى وحتى الوفاة. واستخدم الباحثون تركيزا مختلفا للمواد البيولوجية النشطة التي تدخل في تركيب العسل لمعرفة مستوى تدميرها لهذه الفطريات التي تتواجد على الأشجار وفي التربة. فبينت النتائج ان أقل تركيز لهذه المواد من شأنه أن يؤثر بفعالية في تدمير جدران خلايا هذه الفطريات.اكتشف العلماء إمكانية استخدام عسل النحل الطبيعي في القضاء على الفطريات المرضية ولأم الجروح. فيقول علماء جامعة مانشستر البريطانية ان العسل استخدم منذ القدم في علاج العديد من الأمراض التي تسببها الفطريات المرضية.

استنادا الى هذا تمكنوا من اكتشاف علاقة قوية بين العسل وتدمير الفطريات المغزلاوية التي تسبب العمى وحتى الوفاة. واستخدم الباحثون تركيزا مختلفا للمواد البيولوجية النشطة التي تدخل في تركيب العسل لمعرفة مستوى تدميرها لهذه الفطريات التي تتواجد على الأشجار وفي التربة. فبينت النتائج ان أقل تركيز لهذه المواد من شأنه أن يؤثر بفعالية في تدمير جدران خلايا هذه الفطريات.