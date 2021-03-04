تراند اليوم : فيتنامي ينفق 17 ألف دولار ليغير شكله

أجرى شاب فيتنامي يبلغ من العمر 26 عاما العديد من عمليات التجميل الخلقي بمبلغ 17 ألف دولار نتيجة تعرضه للاستهزاء بسبب شكله وفقا لما نقلته وسائل اعلام دولية .

وحظي الشاب، كوين، باهتمام كبير في وسائل التواصل الاجتماعي الآسيوية، بعد نشره صورا سابقة، ادعى أنها له قبل خضوعه لتسع عمليات جراحية تجميلية .

وبالنظر إلى الاختلاف الكبير في مظهره قبل وبعد العمليات، يبدو كوين وكأنه شخص مختلف تماما، من شكل وجهه إلى عينيه وأنفه، مما أثار شكوكا حول صحة مزاعمه.

وقال الشاب الفيتنامي، الذي يعمل حاليا كفنان مكياج في سايغون، لمتابعيه عبر تطبيق "تيك توك"، إنه أنفق ما يقدر بنحو 400 مليون دونغ (17400 دولار) على 9 عمليات تجميل كبرى، بما في ذلك تجميل الأنف وزراعة الذقن وقشرة البورسلين، وإعادة تشكيل الشفاه وجراحة الجفن المزدوج، وزراعة الشفاه.