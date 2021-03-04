تراند اليوم : أحلام تصدم المتسابق الفلسطيني يعقوب شاهين .. ياريتني ما سمعتك!!

بيروت - الخليج 365

صدمت الفنانة أحلام الجمهور حين علقت على غناء المتسابق الفلسطيني يعقوب شاهين في برنامج اراب ايدول "Arab Idol"بالقول له: "يا ريتني ما سمعتك اليوم".

وقالت أحلام للمتسابق شاهين الذي أدى أغنية الفنان صابر الرباعي "اتحدى العالم"، أنه جاء سيئاً للغاية ولم يعجبها إطلاقاً أدائه اليوم على المسرح.

وأضافت أحلام قائلة للمتسابق أن أدائه كان أقل من الصفر اليوم، مشيرة إلى إنه أختار أغنية لا تناسبه على الإطلاق.

نانسي عجرم اثنت على ادائه وقالت انو غنى 11 من عشرة وانه رائع .

حاول الفنان أحمد فهمي مقدم برنامج اراب ايدول أن يهدي الأجواء، ليقول للمشترك يعقوب شاهين أن قسوة أحلام بهدف أن يحسن من أدائه، لتقاطعه هي بدورها لتقول إنها في الحلقة الماضية وجهت رسالة لمحمد عساف أن يخشى من يعقوب شاهين، واليوم هي تعتذر منه.

وبعد دقائق قليلة انهالت الانتقادات على الفنانة احلام من قبل الناشطين و رواد مواقع التواصل الاجتماعي معللين سبب انتقادهم ان ” احلام ” قد اعتبرت الامر شخصياً بسبب تحدي اللجنة لها و الثناء على ادائه .

و علق احد الناشطين ” لما فنانة بحجم احلام تحكي رأيها و تسكت و ترجع تهاجم يعقوب بس عشان نانسي حكت عنو ( كنت رائع ) هاي بطلت شغل لجنة حكم ”

و قال اخر ..” بصراحة انا ندمان اني تابعت هاي الحلقة , ليش كل هاد الهجوم بس عشان رأي اللجنة ما عجبك ! ”

ولم يخلو مسرح البرنامج الشهير ” اراب ايدول ” من الثناء على المشترك الفلسطيني يعقوب شاهين حيث صدحت اصوات الجمهور بكلمات الثناء و الهتاف للمشترك يعقوب شاهين .

وفي نهاية الحلقة قامت أحلام بلقاء يعقوب في الكواليس، ونشرت مجموعة فيديوهات معه على التويتر، وعلّقت عليها بالقول: "والله أحبه يعقوب... والأم تقسى على عيالها شوي".

وقام المتسابق شاهين بنشر اغنية اتحدى العالم على صفحته على الفيسبوك دون التطرق لانتقاد أحلام وكتب كلمات الاغنية طالبا من المعجبين عمل "tag" للاغنية.