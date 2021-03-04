تراند اليوم : مطعم Arab Idol يُلبّي طلب حسن الشافعي بطبخة "فلسطينية"!

وكالات /المشر ق نيوز/

أجواء المرح طغت على تعليقات لجنة التحكيم الجمعة ولا سيما وائل كفوري الذي قال لمحمد بن صالح: "كل ما بشوفك بجوع"، فيما قالت أحلام: "إنت رولز رايس أراب أيدول، ومسرح البرنامج يكبر بيك".

وتعليقاً على أداء عمار محمد، قالت نانسي عجرم أن صوته مثل العسل، فيما أثنى وائل كفوري وحسن الشافعي على غنائه، بحيث وصفه الأخير بأنه "سفير الثقافة اليمنية".

ومع جرعة الحب التي أضافتها داليا سعيد في أغنية "حب إيه"، عبّرت لجنة التحكيم عن إعجابها بصوتها، فيما وعدتها أحلام بأن تختار لها أغنية الأسبوع القادم.

أحلام علّقت على أداء نادين الخطيب بالقول: "انا فخورة بنفسي إني أعطيتك فرصة ورجعتك معنا"، فيما أشاد وائل كفوري بإدخالها الفرحة إلى قلبه بغنائها، فيما قالت أحلام أن غناء همام إبراهيم كان عادياً مشيرةً إلى أنها لا تحب البخل في الغناء.

ختام العرض المباشر التاسع كان مع أغنية "عندك بحرية" التي أداها أمير دندن، فقالت له أحلام أنه يعطي من قلبه ولديه خامة مميزة وصوت جميل، فيما قال له حسن الشافعي: "طبخت لنا اليوم أطيب طبق على الهواء".