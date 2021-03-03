تراند اليوم : مفاجآت الجامعيات الإماراتيات في استبيان مجلة «سيدتي»

مفاجآت الجامعيات الإماراتيات في استبيان مجلة «سيدتي»

11 % فقط يتفاعلن مع أخبار الفن والمشاهير!

دبي – امل هشام السراج

أجرت مجلة «سيدتي» استفتاء موجهاً لطالبات جامعيات في الإمارات، حول علاقتهن بالإعلام الجديد وقنوات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال طرح مجموعة من الأسئلة المحددة، حول المواقع الإلكترونية وموادها، وما تطرحه من أقسام تثير اهتمامهن وتفاعلهن.

نتائج الاستفتاء أن مواضيع الجمال احتلت موقع الصدارة في اهتمامات الطالبات، مسجلة نسبة 25% من ضمن قائمة المواضيع الأكثر جذباً، وجاءت بعدها مباشرة المواضيع الاجتماعية، بعد أن اختارتها 23% منهن، بينما لم تجذب مواضيع الفن أكثر من 11%، وكذلك مثلها مواضيع الصحة، التي حازت نفس النسبة.

رغم ابتعاد الكثير من طالبات الجامعة عن مواضيع الاهتمام بالأخبار، إلا أن ذلك لم يمنع أن يتم اختيارها بنسبة 9%، وجاءت بعدها المقالات العلمية والسياسة بنسبة 6% لكل منهما، وكذلك مواضيع المنوعات، التي سجلت نفس النسبة، ولم تحظ المواضيع الترفيهية والفكاهة بأكثر من 2%، وأكدت 1% من الطالبات أن كل المواضيع تجذبها.

القضايا الاجتماعية

كما أوضح استبيان «سيدتي»، أنه ورغم انجذاب الطالبات إلى بعض المواضيع، ولكن هذا لا يعني تفاعلهن مع تلك المواضيع، أو وضع تعليقات عليها، فرغم انجذاب 23% من الطالبات إلى المواضيع الاجتماعية، إلا أن 10% منهن فقط؛ يتفاعلن ويشاركن بآرائهن، وقد يرجع ذلك إلى الحرج الاجتماعي المرتبط ببعض تلك القضايا.

ولكن ورغم ذلك؛ حافظت المواضيع المتعلقة بالجمال والأزياء على الصدارة؛ فقد اعترفت 63% من الطالبات، أنهن يتفاعلن بشكل كبير معها، ودوماً يضعن استفسارات وتعليقات على الخانة المخصصة لذلك على الموقع. وحظيت مواضيع الفن بتعليقات 14% من الطالبات، ومواضيع الصحة والسياسة بنسبة 12% لكل منهما، وأكدت 11% من الطالبات تفاعلهن مع الأخبار، وفضلت 6% التعليق على القصص، و5% أكدن تفاعلهن مع مواضيع التكنولوجيا، وحصلت المواضيع العلمية على نسبة متدنية «4 %»، وشهدت الرياضة تراجعاً؛ فاختارتها 3% من الطالبات، وكانت المفاجأة في صفحات الطبخ، فرغم ولع المرأة بالتعليق والسؤال حول الوصفات، إلا أن نسبة التفاعل لم تتجاوز 3%، وذات الشيء حصل مع المواضيع الثقافية؛ التي تراجعت بشكل لافت، إلى المرتبة الأخيرة بنسبة 1%.

المشاهير العرب أولاً

وفي سياق الفن والمشاهير والنجوم، وما يشاع عن تعلق الشابات بنجوم هوليوود وبوليوود، أشار الاستبيان إلى أن النسبة الكبرى من طالبات الجامعة، والتي بلغت 43% يفضلن النجوم والمشاهير العرب، ويتتبعن أخبارهم بالدرجة الأولى، بينما فضلت 39% متابعة النجوم الأوروبيين والأمريكان، وركزت 10% على النجوم الأتراك الذين سطع نجمهم في العالم العربي في الفترة الأخيرة، وفضلت 2% من الجامعيات نجوم السينما الهندية، ورفضت 6% الإجابة؛ مؤكدات أنهن لا يتابعن أخبار الفن ونجومه.

الإعلام الرقمي

كما أظهرت تفاصيل أخرى في الاستبيان، طرق مواكبة طالبات الجامعات في الإمارات للجديد، وكيفية وصولهن للمعلومة، وتوجهن للإعلام الرقمي الجديد، حين لم تعد المطبوعة المكتوبة هي الخيار الوحيد أمامهن، بل أصبح لديهن وجهات مختلفة يتعرفن منها آخر الأخبار، ويتواصلن مع العالم حولهن، وكان لمواقع التواصل الاجتماعي مكان الصدارة، وجاء موقع الفيسبوك أولاً بين المواقع المختارة من قبل طالبات الجامعة، حيث تتابعه 34% منهن، وحل اليوتيوب ثانياً، بنسبة متابعة بلغت 29%، أما موقع تويتر، الذي يسعى بخطى حثيثةٍ؛ للحاق بالفيسبوك؛ فقد حل ثالثاً، بنسبة تصويت بلغت 17%، وتلاه مباشرة، محرك البحث جوجل، بنسبة 14% من مجموع الأصوات، وتوزعت النسبة الباقية بين المواقع الأخرى.

عينة عشوائية

وقد استهدفت «سيدتي» عينة عشوائية من 500 طالبة جامعية من الجامعة الأمريكية والجامعات الخاصة الأخرى، في قرية المعرفة في دبي، لتتعرف إلى كيفية رؤية الطالبات للإعلام الجديد، وأكثر المواضيع التي تثيرهن ويتفاعلن معها، وتنوعت اختصاصات الطالبات ما بين الإعلام 16%، والعلوم 10% والطب 3% وإدارة الأعمال 18% والصيدلة 6% والتصميم 4% والهندسة 34% والمحاسبة 4% والاقتصاد 1% والآداب والقانون والفيزياء 4%.

وكذلك تطرق استبيان «سيدتي» لصفحات الفن والجمال والطبخ والمنوعات؛ التي تتعلق بها الشابات في الغالب، وجاءت الإجابات متباينة، ومعبرة بذات الوقت عن الفترة العمرية التي تم اختيارها للطالبات، والتي مابين «18 – 34 عاماً»، كما قدم الاستبيان للطالبات مطبوعاً؛ نظراً لعزوف البعض عن المشاركة في الاستبيانات على المواقع الإلكترونية، وقد أكدت 51% من الطالبات المشاركات، أنهن لا يشاركن أبداً في الاستبيانات على المواقع، وقالت 27% أنهن يشاركن على الدوام، بينما أكدت 21% أنهن يشاركن في بعض الأحيان وعندما يكون لديهن متسعٌ من الوقت، وقد رفضت نسبة 1% الإجابة.