الاكثر متابعة اليوم - خالد يوسف يصل مصر ويشيع جثمان شقيقه

وصل المخرج خالد_يوسف إلى وطنه مصر، صباح اليوم، وشارك في صلاة الجنازة على شقيقه المهندس صلاح الدين يوسف، في قرية تصفا التابعة لمحافظة القليوبية، في أول ظهور له بعد وصوله إلى مصر.

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كان شقيق المخرج خالد يوسف أصيب منذ شهر يناير الماضي بفيروس كورونا، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

كتب يوسف حينها عبر صفحته: (شقيقي صلاح ما زال في العناية المركزة ويحتاج لكل دعواتكم لعل دعوة صادقة منكم تأخذ طريقها لرب كريم دعواتكم لكل مصابي كورونا).

كان المخرج خالد يوسف أصيب بفيروس كورونا أيضًا أثناء فترة إصابة شقيقه، حيث أعلن مؤخرًا عن شفائه من الفيروس.

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يأتي ذلك بعد سنوات قضاها المخرج خارج البلاد مع زوجته الفنانة التشكيلية، شاليمار شربتلي.

وقالت مصادر قضائية، إن خالد يوسف ليس عليه أي قضايا وإن موقفه القانونى سليم تمامًا ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر.