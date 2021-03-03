تراند اليوم : المخرج خالد يوسف يعلن عودته إلى مصر لحضور جنازة شقيقه

الخليج 365:- أعلن البرلماني السابق والمخرج خالد يوسف عودته إلى مصر لحضور جنازة شقيقه صلاح الذي وافته المنية مساء أمس.

وقال يوسف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه سيتم تشييع جثمان شقيقه، يوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر بمدافن العائلة.

وتابع: "قدري أن أعود إلى وطني وقد رحلت آخر رائحة من طيبة أبي وصبر أمي، نشيّع جثمان شقيقي غدًا الأربعاء عقب صلاه الظهر بمدافن العائلة.. أسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

وكان خالد قد نشر صورة لشقيقه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، معلقا : "رحل شقيقي صلاح .. البقاء لله".

وبالفعل كان ينوي البرلماني السابق والمخرج خالد يوسف العودة إلى موطنه حيث كشفت مصادر عن رجوعه إلى مصر، بعد سنوات قضاها خارج البلاد برفقة زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

وأكدت على أن موقفه القانوني سليم تماما، ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر، لافتة إلى أنه يستطيع دخول البلاد في أي وقت، كونه غير مطلوب على ذمة أي قضايا.

يذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف كانت فيلم "كارما" عام 2018، وقام ببطولته عمرو سعد، غادة عبدالرازق، خالد الصاوي.