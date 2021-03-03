تراند اليوم : نتائج كلية حقوق جامعة حلوان 2019 -2020 نتيجة كلية حقوق جامعة حلوان

تواصل البحث على نتيجة جامعة حلوان لليوم الرابع، بعد اعتماد النتيجة رسميا من د. ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، حيث يريد الطلاب الدخول عبر الموقع الرسمي لجامعة حلوان، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها نشر نتائج طلاب جامعة حلوان للعام الدراسي 2020.

أعلنت عدد من كليات جامعة حلوان نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020، وذلك عبر الموقع الرسمي لجامعة حلوان التي تضم عدد كبير من الكليات، هي الأقدم في تاريخ مصر، مثل كلية الفنوان التطبيقية وكلية الفنون الجميلة، وكلية الاقتصاد المنزلي.

جامعه حلوان نتائج الطلاب

وتضم جامعة حلوان عدد كبير من الكليات وآلاف الطلاب الذين يفضلون الذهاب لجامعة حلوان، وذلك على الرغم من بعد المسافة، حيث توجد كليات جامعة حلوان في أكثر من مكان، مثل كلية الفنون التطبيقية التي توجد بجوار جامعة القاهرة، وكلية الهندسة التي توجد في شبرا، وكلية الفنون الجميلة التي توجد في حي الزمالك، وكلية الاقتصاد المنزلي وهي التي توجد بجوار كورنيش النيل.

روابط جامعه حلوان نتائج الطلاب الآن مباشرة

نتيجة كلية الحقوق بجامعة حلوان الفصل الدراسي الأول 2020 هنا

نتيجة كلية الطب بجامعة حلوان الفصل الدراسي الأول 2020 هنا

نتيجة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان الفصل الدراسي الأول 2020 هنا

نتيجة كلية الهندسة بجامعة حلوان الفصل الدراسي الأول 2020 هنا

نتيجة كلية التربية بجامعة حلوان الفصل الدراسي الأول 2020 هنا

نتيجة كلية الآداب بجامعة حلوان الفصل الدراسي الأول 2020 هنا

نتيجة كلية التجارة بجامعة حلوان الفصل الدراسي الأول 2020 هنا

نتيجة كلية التمريض بجامعة حلوان الفصل الدراسي الأول 2020 هنا

نتيجة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان الفصل الدراسي الأول 2020 هنا

نتيجة كلية الاقتصاد منزلي حلوان الفصل الدراسي الأول 2020 هنا

نتيجة كلية السياحة والفنادق حلوان الفصل الدراسي الأول 2020 هنا

رئيس جامعة حلوان يصرح بموعد النتيجة

كان رئيس الجامعة الدكتور ماجد نجم، قد أعلن في وقت سابق أن الجامعة تعمل على قدم وساق، لرصد النتائج ونشرها على الموقع الرسمي لجامعة حلوان، في الوقت الذي كشف فيه نائب رئيس جامعة حلوان في تصريحات صحفية ان نتيجة جامعة حلوان تم اعتمادها ونشر عدد من الكليات عبر الموقع الرسمي لكل كلية، ويمكن للطلاب معرفتها بالدخول عبر تلك المواقع الآن.