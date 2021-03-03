تراند اليوم : ما هي الدولة الأولى التي أتاحت مجانية الفوط النسائية ؟

إدنبرة/ الخليج 365

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء, أن البرلمان الاسكتلندي وافق يوم أمس الثلاثاء على جعل "الفوط الصحية" الخاصة بالنساء، متاحة لهن مجاناً، وبذلك تكون أول دولة في العالم تقوم بذلك.

وستُتاح المنتجات الصحية الخاصة بالنساء في الأماكن العامة مثل المراكز المجتمعية، ونوادي الشباب، والصيدليات، وسيُكلف المشروع سنوياً 31.2 مليون دولار أمريكي.

وكان مشروع توفير "الفوط الصحية" مجاناً، قد مر بمرحلتين في البرلمان، في الأولى حصل على 112 صوتاً، وامتنع عضو واحد فقط عن التصويت، والآن ينتقل إلى المرحلة الثانية ليتمكن أعضاء البرلمان اقتراح التعديلات.

وقالت مونيكا لينون، التي اقترحت المشروع، أن اقراره سيكون لحظة هامة لإرسال إشارة حقيقية للناس حول مدى جدية البرلمان في اسكتلندا في المساواة بين الجنسين.

وطرح أليسون جونستون المُشارك في المشروع تساؤلاً: "لماذا في عام 2020 ننظر لورق التواليت أنه ضرورة، بينما مُنتجات النساء الصحية ليست كذلك؟ إن التعرض لمعاملة غير عادلة بسبب تغييرات جسدية طبيعية ليس أمراً عادلاً".

يُذكر أنه في عام 2018 ، أصبحت اسكتلندا أول دولة في العالم تقدم منتجات صحية مجانية في المدارس والكليات والجامعات.