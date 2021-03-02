الاكثر متابعة اليوم - الموت يفجع خالد يوسف

أعلن المخرج المصري خالد_يوسف، اليوم الثلاثاء وفاة شقيقه صلاح يوسف بعد إصابته بفيروس كورونا.

نشر خالد صورة شقيقه، وعلق قائًلا: «رحل شقيقي صلاح».

صلاح شقيق المخرج خالد يوسف أصيب الشهر الماضي بفيروس كورونا، وكتب خالد حينها (شقيقي صلاح مازال في العناية المركزة ويحتاج لكل دعواتكم لعل دعوة صادقة منكم تأخذ طريقها لرب كريم دعواتكم لكل مصابي كورونا).

كان المخرج خالد يوسف أصيب بفيروس كورونا أيضًا أثناء فترة إصابة شقيقه، حيث أعلن مؤخرًا عن شفائه من الفيروس.

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يأتي ذلك بعد انتشار أنباء عن عودة خالد يوسف قريبًا إلى مصر، بعد سنوات قضاها خارج البلاد مع زوجته الفنانة التشكيلية، شاليمار شربتلي.

وقالت مصادر قضائية، إن خالد يوسف ليس عليه أي قضايا وإن موقفه القانونى سليم تمامًا ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من مكان إلى آخر.