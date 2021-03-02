تراند اليوم : تنسيق كلية الزراعة 2020 .. نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2020 تنسيق كلية الزراعة

تنسيق كلية العلوم 2020 ،الأن نتيجة تنسيق كلية العلوم 2020 ،وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يبدو ان هناك انخفاض كبير لنتائج الناجحين في الثانوية العامة حيث اعلن عن حدوث انخفاض كبير ومرتقب في الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة سواء الهندسة أو الطب بدرجات تتراوح بين3.5 درجة تقريبا في كليات الطب و6 درجات كاملة في كليات الهندسة , والسبب في ذلك يرجع إلي انخفاض نسبة الطلبة الحاصلين علي%95 فأكثر هذا العام عن العام الماضي بنسبة كبيرة.

الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 2020

بالنسبة لكلية الطب بمحافظات كفر الشيخ والمنصورة وسوهاج وشبين الكوم بالمنوفية فقد انتهت عند 405 درجة بنسبة 98.8%، و404.5 درجة لكليتى الطب بقنا والمنيا بنسبة 86.7%، و404 درجات لكليات الطب بأسوان والإسكندرية والفيوم وأسيوط وبنى سويف الزقازيق وطنطا بنسبة 98.5 %.وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب ببنها وحلوان والإسماعيلية جامعة قناة السويس وطب عين شمس وطب بورسعيد وطب القاهرة 403.5 درجة بنسبة 98.4%.

توقعات تنسيق كلية طب الأسنان 2020

توقف الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان عند 403 درجات بنسبة 98.3% بطب أسنان المنيا، وتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان بالقاهرة وعين شمس وجنوب الوادى والإسماعيلية جامعة قناة السويس، وطب أسنان طنطا وطب أسنان كفر الشيخ وطب أسنان المنصورة وطب الأسنان بجامعة بنى سويف وأسيوط والفيوم عند 403 درجات أيضاً بنسبة 98.3%، فيما ارتفع الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية ليتوقف عند 404.5 درجة بنسبة 98.6%.

توقعات تنسيق كلية الصيدلة 2020

وتوقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 398.5 درجة بنسبة 97.2% لكلية الصيدلة بجامعة حلوان، و402.5 لكلية الصيدلة جامعة جنوب الوادى بنسبة 98.2%، و402 لكلية الصيدلة جامعة المنوفية بنسبة 98%، و401.5 لكلية الصيدلة جامعة السادات بنسبة 97.9 %، و401 درجة لصيدلة الفيوم بنسبة 97.8%، و400.5 لصيدلة سوهاج بنسبة 97.7%، و400 لصيدلة المنصورة والمنيا بنسبة 97.6 %، و399.5 لكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى جامعة كفر الشيخ وصيدلة طنطا وصيدلة عين شمس وصيدلة دمنهور بنسبة 97.4%، و399 درجة لصيدلة القاهرة وأسيوط والزقازيق وبنى سويف بنسبة 97.3%، و398.5 لصيدلة الإسماعيلية جامعة قناة السويس وصيدلة بورسعيد وصيدلة الإسكندرية بنسبة 97.2 %.

توقعات تنسيق العلاج الطبيعي 2020

وتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى عند 398 لكليات العلاج الطبيعى بجامعات بنى سويف وكفر الشيخ وقنا والقاهرة بنسبة 97.1%، فيما جاء الحد الأدنى للقبول بكليات العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفية 397.5 بنسبة 96.9%، وكلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف 397 درجة بنسبة 96.8%.

توقعات تنسيق الطب البيطري 2020

وتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى عند 396 درجة بكلية الطب البيطرى بجامعتى المنيا والمنصورة بنسبة 96.6%، فيما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطرى بالمنوفية 396.5 بنسبة 96.7%.

التنسيق المتوقع لكليات علمى رياضة 2020

من المتوقع انخفاض التنسيق عن هذا التنسيق بمقدار 2%

توقعات تنسيق كلية الهندسة 2020

وتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة عند 381 درجة بنسبة 92.9% لكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان

وجاء الحد الأدنى لكلية الهندسة بجامعة القاهرة 394 درجة 96.1 %، و393 لهندسة بنى سويف بنسبة 95.8%، و392.5 لهندسة المنصورة بنسبة 95.7%، و391 لهندسة عين شمس بنسبة 95.4 %، و390 لهندسة الإسماعيلية بقناة السويس بنسبة 95.1%، و389 بكل من هندسة سوهاج وهندسة شبين الكوم بجامعة المنوفية بنسبة 94.9%، و387 بهندسة قنا بنسبة 94.4%.

وجاء الحد الأدنى 386.5 لكليتى الهندسة بجامعتى الزقازيق وطنطا بنسبة 94.3%، و386 بكل من كلية هندسة شبرا بجامعة بنها وهندسة الإسكندرية بنسبة 94.4%، 385 درجة لهندسة بور سعيد وكفر الشيخ وبنها بنسبة 93.9%، و384.5 لهندسة حلوان بنسبة 93.8 %، و384 لهندسة المطرية التابعة لجامعة حلوان 93.6 %، و383.5 للهندسة بأسوان والفيوم بنسبة 93.5%، و382.5 لهندسة المنيا بنسبة 93.3%، و381.5 لهندسة أسيوط بنسبة 93%، و381 لهندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية وكذلك هندسة الطاقة بأسوان بنسبة 92.9%، فيما جاء الحد الأدنى لهندسة بترول وتعدين جامعة السويس 406 درجة 99%.

وتوقف الحد الأدنى للقبول بكلية الفنون الجميلة عمارة جامعة حلوان عند 382.5 درجة بنسبة 93.3%، والتخطيط العمرانى بجامعة القاهرة عند 380.5 درجة 92.8%، والفنون الجميلة عمارة جامعة الإسكندرية عند 380 درجة 92.7%، فيما توقف الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لطلاب العلمى 396 درجة 96.6%.



التنسيق المتوقع لكليات ادبى والكليات المشتركة بين الاقسام

التنسيق المحتمل لكلية الآداب 2020

وجاء الحد الأدنى لكليات الآداب 279 درجة بكلية انتساب موجه جامعة كفر الشيخ بنسبة 72.4%، كلية البنات الآداب عين شمس 323 بنسبة 78.8%، والآداب بجامعة أسيوط 302 بنسبة 73.6%، وكلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس 309 بنسبة 75.4%، وآداب الزقازيق 327 بنسبة 79.7%، وآداب انتساب موجه القاهرة 325.5 بنسبة 79.4%، وآداب شبين الكوم جامعة المنوفية 325 بنسبة 79.3%، وآداب الفيوم 325 بنسبة 79.3 %، وآداب انتساب موجه عين شمس 324 بنسبة 79 %، وآداب المنصورة 317 بنسبة 77.3%، وآداب كفر الشيخ 308.5 بنسبة 75.4%، وآداب طنطا 316.5 بنسبة 77.1 %، وآداب العريش 301 بنسبة 73.4%، وآداب أسوان 304.5 بنسبة 74.2%، وآداب بنى سويف 306 بنسبة 74.6 %

التنسيق المتحمل لكلية التجارة 2020

وجاء الحد الأدنى لكليات التجارة بتجارة سوهاج 279.5 بنسبة 68.2%، وتجارة انتساب موجه جامعة القاهرة 323 بنسبة 78.8%، وتجارة انتساب موجه عين شمس 318.5 بنسبة 77.7%، وتجارة الإسماعيليه جامعة قناة السويس 318 بنسبة 77.6%، وتجارة بنها 318 77.6%، وتجارة بنى سويف317 بنسبة 77.3%، وتجارة انتساب موجه حلوان 314 بنسبة 76.6%، وتجارة كفر الشيخ 310.5 بنسبة 75.3%، وتجارة انتساب موجه المنصورة 304 بنسبة 74.1%، وتجارة طنطا 292 بنسبة 71.2%، وتجارة أسيوط 284 بنسبة 69.3%، وكلية التجارة جامعة العريش 287.5 بنسبة 70.1%، وتجارة دمنهور 299.5 بنسبة 73%، وكلية تجارة جامعة أسوان 292.5 بنسبة 71.3 %.

التنسيق المحتمل لكلية الحقوق 2020

وتوقف الحد الأدنى لكليات الحقوق عند حقوق الإسكندرية وحقوق حلوان “انتساب موجه” بمجموع درجات 279.5 بنسبة 68.1%، وحقوق سوهاج 318 77.6 %، وحقوق القاهرة 304 74.1%، وحقوق عين شمس 302.5 بنسبة 73.8%، وحقوق حلوان 293 بنسبة 71.5%، وحقوق انتساب موجه جامعة القاهرة 285.5 بنسبة 69.6 %، حقوق انتساب موجه عين شمس 284.5 بنسبة 69.4 %، وحقوق بنها 283 بنسبة 69 %، وحقوق بنى سويف 282.5 بنسبة 68.9 %.

التنسيق المحتمل لكلية السياحة والفنادق 2020

جاء الحد الأدنى لكلية السياحة والفنادق بالمنيل التابعة لجامعة حلوان 322 بنسبة 78.5%، برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان 315.5 بنسبة 76.9 %.

التنسيق المحتمل لكلية رياض الأطفال 2020

وجاء الحد الأدنى لكلية رياض أطفال بالإسكندرية طالبات 324 بنسبة 79%، وكلية رياض الأطفال جامعة دمنهور 317 بنسبة 77.3%، ورياض أطفال جامعة الإسكندرية فرع مطروح 317 بنسبة 77.3 %.

كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 312 بنسبة 76.1 %.

التنسيق المحتمل لكليات التربية 2020

تربية فنية بالزمالك جامعة حلوان 298.5 بنسبة 72.8%، تربية طفولة فرع الوادى جديد 291.5 بنسبة71.1%، وتربية ابتدائى أسوان 291 بنسبة 71 %، وتربية رياضية بنين شبين الكوم 289 بنسبة 70.5%، وتربية طفولة أسوان 279.5 بنسبة 68.2%، وتربية رياضية بنين قنا جامعة الوادى 279.5 بنسبة 68.2%، وتربية العريش 322 78.5 %، وتربية طفولة جامعة دمنهور 322.5 بنسبة 78.6 %، وتربية ابتدائى جامعة السويس 319.5 بنسبة 77.9 %، التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة 326 بنسبة 79.5 %، وتربية طفولة جامعة السويس 311.5 بنسبة 76 %.

التنسيق المحتمل لكليات التربية النوعية 2020

نوعية موسيقية المنيا 312.5 بنسبة 76.2%، نوعية جيزة 311 بنسبة 75.8%، نوعية موسيقية كفر الشيخ 306.5 بنسبة 74.7 %، نوعية موسيقية الزقازيق 305 بنسبة 74.4%، نوعية المنصورة 281.5 بنسبة 68.6 %، نوعية موسيقية قنا 295.5 بنسبة 72%، نوعية عباسية 302 بنسبة 73.6%، نوعية بور سعيد 301 بنسبة 73.4 %.

التنسيق المحتمل لكلية دار العلوم 2020

وجاء الحد الأدنى لكلية دار العلوم جامعة القاهرة 299 بنسبة 72.9%، والانتساب الموجه بدار علوم جامعة القاهرة 282.5 بنسبة 68.9 %.

التنسيق المحتمل لكلية الزراعة 2020

زراعه القاهره 340.5

زراعه القاهره/رياضة 335

زراعه الاسكندرية/رياضة 331

زراعه عين شمس/رياضة 329.5

زراعه دمنهور 321

زراعه عين شمس 316.5

زراعه المنصورة/رياضة 313

زراعه الاسكندريه 312.5

زراعه المنوفية/رياضة 311

زراعه كفرالشيخ /رياضة 304

زراعه دمياط/رياضة 297.5

زراعه بنها/رياضة 296

زراعه اسوان/رياضة 293.5

زراعه الزقازيق/رياضة 293

زراعه الفيوم/رياضة 291.5

زراعه سابا باشا الاسكندريه 290.5

زراعه قناة السويس/رياضة 285.5

زراعه طنطا 285

كلية الزراعة جامعة دمياط 277.5

زراعه شبين الكوم ج المنوفية 273

زراعه المنصوره 272.5

زراعه كفر الشيخ 272

زراعه مشتهر 257

زراعه الزقازيق 253.5

زراعة قنا ج جنوب الوادي 248.5

الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان 247.5

زراعه الفيوم 247

زراعه سوهاج 238

زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس 236

الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف 234.5

زراعه المنيا 232

زراعه اسيوط 225

زراعه فرع الوادي الجديد 218.5

التنسيق المحتمل لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام

وجاء الحد الادنى للقبول بكلية الألسن كفر الشيخ 395 درجة بنسبة 96.3%، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بنى سويف 393.5 درجة بنسبة 95.9%، وكلية إعلام بنى سويف 393 درجة بنسبة 95.8%، وكلية إعلام جامعة جنوب الوادى 390.5 درجة بنسبة 95.1%.

التنسيق المحتمل لكلية الألسن 2020

وتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات الألسن عند 386.5 درجة بنسبة 94.2% كلية ألسن جامعة أسوان، فيما وصل الحد الأدنى لكلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 392 درجة بنسبة 95.6%، وكلية ألسن جامعة عين شمس 391 درجة بنسبة 95.3%، وكلية الألسن جامعة بنى سويف 390 درجة بنسبة 95.1%، وكلية ألسن جامعة المنيا 389 درجة بنسبة 94.8%، وكلية الألسن بالاقصر جامعة جنوب الوادى 388 درجة بنسبة 94.6%، وكلية الألسن جامعة سوهاج 387.5 درجة بنسبة 94.5%، وكلية الألسن جامعة أسوان 386.5 درجة بنسبة 94.2%.

التنسيق المحتمل لكليات الآثار 2020

وتوقف الحد الأدنى لكليات الآثار عند 367.5 درجة بآثار انتساب موجه بقنا بجامعة جنوب الوادى بنسبة 89.6 %، فيما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية آثار جامعة القاهرة 387 درجة بنسبة 94.3%، وكلية آثار جامعة الفيوم 383.5 درجة بنسبة 93.5%، وكلية الآثار انتساب موجه بالأقصر 373.5 درجة بنسبة 91.1%، وكليتى الآثار بالأقصر وسوهاج 378 درجة بنسبة 92.1%،وهذا هو التنسيق المتوقع لجميع الكليات ويتمنى موقع القناة الاخبارى التوفيق لكل طلاب الثانوية العامة.