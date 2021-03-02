تراند اليوم : تنسيق هندسة 2019 2020 .. تنسيق كلية الهندسة 2020 /2019

تنسيق هندسة 2019 2020 تنسيق كلية الهندسة 2020 /2019 ووفقًا للنتائج والشرائح التي أعلنت عنها وزارة التعليم، ونسبة النجاح، فمن المرجح ارتفاع الحدود الدنيا لكليات القمة ما بين 3 أو 5 درجات، خلاف العام الماضي، الذي حل بانخفاض لكليات القمة، ووجود كليات الهندسة في المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات.

تنسيق كليات الهندسة لعام 2020

و نستعرض لكم تنسيق كليات الهندسة لشعبة “علمي رياضة” للعام الماضي 2020.

تنسيق كليات الهندسة لعام 2020

توقف الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة عند 381 درجة بنسبة 92.9% لكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان، وجاء الحد الأدنى لكلية الهندسة بجامعة القاهرة 394 درجة 96.1 %، و393 لهندسة بنى سويف بنسبة 95.8%، و392.5 لهندسة المنصورة بنسبة 95.7%، و391 لهندسة عين شمس بنسبة 95.4 %، و390 لهندسة الإسماعيلية بقناة السويس بنسبة 95.1%، و389 بكل من هندسة سوهاج وهندسة شبين الكوم بجامعة المنوفية بنسبة 94.9%، و387 بهندسة قنا بنسبة 94.4%.

تنسيق كليات الهندسة لعام 2020

وجاء الحد الأدنى 386.5 لكليتى الهندسة بجامعتى الزقازيق وطنطا بنسبة 94.3%، و386 بكل من كلية هندسة شبرا بجامعة بنها وهندسة الإسكندرية بنسبة 94.4%، 385 درجة لهندسة بور سعيد وكفر الشيخ وبنها بنسبة 93.9%، و384.5 لهندسة حلوان بنسبة 93.8 %، و384 لهندسة المطرية التابعة لجامعة حلوان 93.6 %، و383.5 للهندسة بأسوان والفيوم بنسبة 93.5%، و382.5 لهندسة المنيا بنسبة 93.3%، و381.5 لهندسة أسيوط بنسبة 93%، و381 لهندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية وكذلك هندسة الطاقة بأسوان بنسبة 92.9%، فيما جاء الحد الأدنى لهندسة بترول وتعدين جامعة السويس 406 درجة 99%.