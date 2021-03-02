تراند اليوم : تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2019

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2019 ،شهدت كليات الإعلام والسياسة والاقتصاد انخفاضا كبيرا في الحدود الدنيا لطلاب الشعبة العلمية، حيث وصلت كليات الإعلام بجامعة القاهرة لطلاب علمي رياضة 360.5 بنسبة 87.9% بينما بني سوف 345.5 بنسبة 85.2%، بينما كلية اعلام جنوب الوادي جنوب الوادي 339.5 ، بنسبة 82.8%، بينما إعلام القاهرة لطلاب علمي علوم 370 بنسبة 90.4%.

بينما وصلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالسويس علمي رياضة 373.2 بنسبة 91%، بينما الكلية ذاتها بجامعة القاهرة 380، بنسبة 92.6%، والطلاب علمي علوم فجاء الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية القاهرة 398.5 اي بنسبة 97.19%.

