تراند اليوم : تنسيق التمريض العسكري .. تنسيق التمريض العسكري 2020 2021

نتابع وإياكم نشر تنسيق تخصصات الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية مع تنسيق التمريض العسكري للبنين والبنات والأوراق المطلوبة وموعد وشروط الإلتحاق.

تبدأ وزارة الدفاع المصرية في تحديد موعد التقديم الى مدارس الثانوية العسكرية التابعة الى قسم التمريض العسكري للبنات و للبنين لعام 2019-2020 وفتح الباب للراغبين والمتطوعين في الالتحاق بالثانوية من الطلبة الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة الحكومية 2020 وايضا الاعدادية الازهرية 2019 واللغات التي تتواجد في محافظة القاهرة والاسكندرية.

وقال مصدر في إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة انه يلزم الحصول على موافقة ولي الامر على انتماء الطالب للجيش المصري عند طلب الالتحاق بمدارس التمريض العسكري سواء للبنات او التمريض العسكري للبنين، الى جانب اجتياز المتقدم للاختبارات الطبية واللياقة البدنية والنفسية وكشف الهيئة.

شروط القبول في مدارس التمريض العسكري

موافقة الطالب علي كافة شروط المدرسة الممتدة لمدة 5 سنوات.

يجب أن يكون الطالب المتقدم ووالديه مصريين الجنسية.

اجتياز الطالب مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2020.

يجب أن لا يتزوج الطالب طوال فترة دراسته.

أن لا يقل سن الطالب عن 14 سنة ولا يزيد عن 18 سنة في أول أكتوبر 2020.

أن حصل الطالب علي شهادة حسن سير وسلوك مِن مدرسته الإعدادية.

يجب أن يتقدم لمدرسة التمريض العسكري وتكون في نفس المديرية التي كانت بها مدرسته الإعدادية.

أن لا يقل مجموع الطالب عن 70%.

يجب إحضار ولي الأمر للموافقة علي دخول نجلة للمدرسة.

الأوراق المطلوبة لدخول المدارس التمريض العسكري

شهادة ميلاد كمبيوتر+ 4 نسخ منها.

شهادة إتمام الإعدادية مِن المدرسة المسجل بها الطالب.

إثبات حالة جنائية للطالب ولولى أمره.

عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6 علي خلفية بيضاء (غير مزخرفة).

ملف التقديم ويمكن شرائه مِن وحدة المكتبات.

عدد 4 صورة بطاقة لولى الأمر.

طلب إلتحاق بالطوابع.

1 نموذج جند + 4 نسخ.

أن يجتاز الطالب امتحان اللغة العربية وامتحان اللغة الإنجليزية.

درجات قبول تنسيق التمريض فى مصر

تنسيق تمريض محافظة القاهرة 230 درجة.

تنسيق تمريض محافظة الجيزة 201 درجة.

تنسيق تمريض محافظة الإسكندرية 225 درجة.

تنسيق تمريض محافظة الشرقية 230 درجة.

تنسيق تمريض محافظة الدقهلية 235 درجة.

تنسيق تمريض محافظة البحيرة 232 درجة.

تنسيق تمريض محافظة القليوبية 230 درجة.

تنسيق تمريض محافظة المنيا 220 درجة.

تنسيق تمريض محافظة الغربية 235 درجة.

تنسيق تمريض محافظة أسيوط 230 درجة.

تنسيق تمريض محافظة سوهاج 240 درجة.

تنسيق تمريض محافظة المنوفية 225 درجة.

تنسيق تمريض محافظة قنا 220 درجة.

تنسيق تمريض محافظة كفر الشيخ 230 درجة.

تنسيق تمريض محافظة الفيوم 230 درجة.

تنسيق تمريض محافظة بني سويف 230 درجة.

تنسيق تمريض محافظة أسوان 220 درجة.

تنسيق تمريض محافظة دمياط 230 درجة.

تنسيق تمريض محافظة الإسماعيلية 230 درجة.

تنسيق تمريض محافظة بور سعيد 230 درجة.

تنسيق تمريض محافظة السويس 220 درجة.

تنسيق تمريض محافظة الأقصر 220 درجة.

تنسيق تمريض محافظة شمال سيناء 220 درجة.

تنسيق تمريض محافظة مطروح 205 درجة.

تنسيق تمريض محافظة البحر الأحمر 200 درجة.

تنسيق تمريض محافظة الوادي الجديد 225 درجة.

تنسيق تمريض محافظة جنوب سيناء 210 درجة.