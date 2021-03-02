تراند اليوم : موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2020

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2020 يمكنكم الاستعلام فورا على نتائج الثانوية العامة في مصر للعام 2020 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة،والدخول من هنا . ، ورابط فحص موقع اليوم السابع، الدخول من هنا فور الاعلان عنها رسميا.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي وذلك بعد اعتمادها من وزير التعليم صباح اليوم وكذلك الإعلان عن أوائل الطلبة في امتحانات الثانوي العام.

أوائل الطلبة علمي علوم

هاجر محمد زاكي علي

الدعوة الاسلامية بنات

سوهاج

410

الأول

احمد السيد احمد محمد

ابو زعبل البلد الثانوية المشتركة

القليوبية

409.5

الثانى مكرر

احمد سامح السيد فرج

شاكر فرج الثانويه بنين

البحيرة

409.5

الثانى مكرر

احمد صلاح فرج على

ناصر الثانويه المشتركه بأوليله

الدقهلية

409.5

الثانى مكرر

احمد فوزى محمد جادالرب

قوص الثانوية بنين

قنــــــــا

409.5

الثانى مكرر

السيد حسين السيد حسين

العباسيه الثانويه بنين

الاسكندرية

409.5

الثانى مكرر

اميرة سمير كامل علي

الاندلس ث م ينات بقاى

بنى سويف

409.5

الثانى مكرر

ايه محمد محمود سليم

التل الكبير الثانويه بنات

الاسماعيلية

409.5

الثانى مكرر

سارة ايهاب خميس عبد العظيم

اهناسيا ث بنات

بنى سويف

409.5

الثانى مكرر

عاصم سميح عبدالباعث يوسف

الشهيد مصطفى سمير بدوى الرسميه للغات

كفر الشيخ

409.5

الثانى مكرر

محمد جمال محمد إبراهيم

كفر سعد الثانوية المشتركة

دمياط

409.5

الثانى مكرر

نور منصور سعد علي

حوش عيسى الثانويه بنين

البحيرة

409.5

الثانى مكرر

هبة محمد سيد سليمان

الشهيد نصر الدين عويس بسيلا بنات

الفيوم

409.5

الثانى مكرر

هدير علاء محمد ابو عجور

دمنهور الثانويه بنات

البحيرة

409.5

الثانى مكرر

علمي رياضة

حسام شحاته شحاته شلبي

مدرسة شجرة الدر الثانوية الرسمية لغات

دمياط

409.5

الأول مكرر

محمود محمد بيومى الشبلنجى

شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات

المنوفية

409.5

الأول

احمد صلاح فتحى البلتاجى

مصر الجديدة الثانوية بنين العسكرية

القاهرة

409

الثالث مكرر

الشيماء احمد السيد محمد

سمبيات ابيولا ث بنات

القاهرة

409

الثالث مكرر

دعاء احمد عبد المولى على

الشهيد النقيب نصر عبد الحكيم قاسم بنات

الجيزة

409

الثالث مكرر

ريوان محمد احمد عبد الخالق

عمر بن الخطاب الرسمية لغات

القاهرة

409

الثالث مكرر

كريم محمد مسعد عيد

دكتورعلى مشرفة الثانوية بنين

دمياط

409

الثالث مكرر

محمد عزت محمد فرغل

الشهداء الثانوية العسكرية للبنين

المنوفية

409

الثالث مكرر

محمود مسعد السيد سعيد

الشهيد طيار محمد عادل شبل الثانوية المشتركة

المنوفية

409

الثالث مكرر

يحيى العدل الهنداوى محمد

احمد لطفى السيد الثانوية بنين

الدقهلية

409

الثالث مكرر

أدبي

طارق حسام محمد محمود

على مبارك الثانوية

القاهرة

409.5

الأول

احمد محمد اسماعيل احمد

المنفلوطى ث بنين

اسيوط

408.5

الثانى مكرر

الاء محمد حسن علي

شبرا الثانوية بنات

القاهرة

408.5

الثانى مكرر

روان حسام صبحى ابراهيم

المنيرة الثانوية بنات

القاهرة

408.5

الثانى مكرر

ريهام خالد محمد السيد جمعه

قطور الثانوية المشتركة

الغربية

408.5

الثانى مكرر

سلمى ابراهيم احمد عبد المنعم

الملكة الخاصة لغات بنات

الجيزة

408.5

الثانى مكرر

فاطمه فؤاد ابوسريع اسماعيل

عباس العقاد الرسمية لغات ث

القاهرة

408.5

الثانى مكرر

هانيا محمد ممدوح الدسوقى

المستقبل ث خ عربى بنات

الجيزة

408.5

الثانى مكرر

همس تامر عبدالغنى ابوصالح

الشهيد طيار اسامة احمد اسماعيل الثانوية الرسميه لغات

القاهرة

408.5

الثانى مكرر

يحيي محمد شحاتة محمد

الثورة الثانوية بنين

الاسكندرية

408.5

الثانى مكرر

مدارس -STEM

عبد الرحمن محمد ادهم يحيى

المتفوقين الثانوية بنين علوم وتكنولوجيا

الجيزة

671.49

الأول

عبد الله محمد جابر قدرى

المتفوقين الثانوية بنين علوم وتكنولوجيا

الجيزة

665.4

الأول

الدمج التعليمي

مروان وحيد عبدالله عواد

صلاح الدين الثانوية بنين

الشرقية

405.5

الأول

الاء اسامه خيرت عبدالعزيز

ام المؤمنين الثانوية للبنات

القليوبية

405

الأول

دنيا عادل السيد احمد على

بلبيس الثانوية للبنات الجديدة

الشرقية

398.5

الأول

مكفوفو الجمهورية

محمود اسماعيل حلمى اسماعيل

طه حسين بنين للمكفوفين

القاهرة

407.5