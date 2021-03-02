تراند اليوم : تنسيق علوم 2019 / 2020 .. تنسيق كليات علمي علوم 2020

تنسيق علوم 2019 لجميع الطلبة الناجحين بالثانوية العامة وكشفت الوزارة عن قائمة عن تنسيق علوم 2019 والحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية بالمرحلة الأولى من التنسيق للعام الجارى 2019 .
الكلية الحد الأدنى
طب المنصورة 405.5.
طب المنوفية بشبين الكوم 405.5.
هندسة بترول و تعدين السويس 405.5.
طب جنوب الوادى 405.
طب الزقازيق 405.
طب طنطا 405.
طب القاهرة 405.
طب سوهاج 405.
طب عين شمس 404.5.
طب الإسكندرية 404.5.
طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5.
طب بنها 404.5
طب المنيا 404.5
طب كفر الشيخ 404.5
طب حلوان 404
طب بور سعيد 404
طب أسيوط 404
طب الفيوم 403.5
طب السويس 403.5
طب أسوان 403.5
طب بنى سويف 403.5
طب أسنان الزقازيق 403
طب أسنان المنيا 403
طب أسنان بنى سويف 403
طب أسنان أسيوط 403
طب أسنان الفيوم 403
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403
طب أسنان طنطا 403
طب أسنان كفر الشيخ 403
طب أسنان المنصورة 403
طب أسنان جنوب الوادى 403
طب أسنان عين شمس 403
طب أسنان الإسكندرية 403
طب أسنان القاهرة 403
صيدلة المنوفية 402.5
صيدلة جنوب الوادى 402.5
صيدلة الفيوم 402
صيدلة دمنهور 402
صيدلة المنصورة 402
صيدلة مدينة السادات 402
صيدلة المنيا 402
صيدلة و تصنيع دوائى كفر الشيخ 401.5
صيدلة بنى سويف 401.5
صيدلة الزقازيق 401.5
صيدلة طنطا 401.5
صيدلة القاهرة 401.5
صيدلة سوهاج 401.5
صيدلة عين شمس 401.5
صيدلة أسيوط 401
صيدلة الإسكندرية 401
صيدلة بور سعيد 401
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401
صيدلة حلوان 401
علاج طبيعى القاهرة 400.5
علاج طبيعى بنى سويف 400.5
علاج طبيعى كفر الشيخ 400.5
علاج طبيعى جنوب الوادى 400.5
طب بيطرى المنوفية 399.5
ألسن كفر الشيخ 399.5
طب بيطرى المنصورة 399
طب بيطرى المنيا 399
طب بيطرى الزقازيق 399
طب بيطرى بنى سويف 399
علوم البترول والتعدين مطروح 399
طب بيطرى كفر الشيخ 398.5
طب بيطرى جنوب الوادى 398.5
طب بيطرى أسوان 398.5
طب بيطرى سوهاج 398.5
طب بيطرى أسيوط 398.5
طب بيطرى دمنهور 398.5
طب بيطرى القاهرة 398.5
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 398.5
طب بيطرى الإسكندرية 398
طب بيطرى بنها 398
طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية 398
طب بيطرى مدينة السادات 398
طب بيطرى مطروح 398
طب بيطرى الوادى الجديد 398
هندسة دمياط 397.5
هندسة المنصورة 395
هندسة القاهرة 395
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5
هندسة بنى سويف 393
هندسة الزقازيق 392
هندسة عين شمس 392
هندسة جنوب الوادى 392
هندسة طنطا 391
هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5
هندسة بنها 390
هندسة بنها بشبرا 389.5
هندسة كفر الشيخ 389.5
هندسة بور سعيد 389.5
هندسة الإسكندرية 389.5
هندسة سوهاج 389.5
يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر، أى بنسبة 97.07% فأكثر، بإجمالى 30152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر، أى بنسبة 95% فأكثر، بإجمالى 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر، أى بنسبة 80% فأكثر 98471 طالب وطالبة، ويأتى إجمالى أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالب وطالبة.