تراند اليوم : تنسيق كلية تربية 2020 .. نتيجة تنسيق كلية تربية 2020 كل المحافظات

ننشر لكم تنسيق كلية التربية 2020 لجميع الطلاب في جهورية مصر العربية، وأسماء الجامعات التي يوجد بها كلية التربية ، يختلف تنسق كلية الاداب من مدينة لأخرى حسب نسب النجاح.

تربية المنيا 370.5

تربية طنطا 370

تربية المنصورة 369.5

تربية إسكندرية 369.5

تربية دمنهور 368.5

تربية شبين الكوم 366.5

تربية بنها 366.5

تربية السادات 362.5

تربية الفيوم 361.5

تربية كفر الشيخ 361

تربية ابتدائى الزقازيق 360.5

تربية حلوان 360.5

تربية قنا ج جنوب الوادى 358.5

تربية ابتدائى المنصورة 354

تربية ابتدائي طنطا 353.5

تربية/رياضه طنطا 353.5

تربية ابتدائى المنيا 353

تربية ابتدائي شبين الكوم 352

تربية سوهاج 350.5

تربية/رياضه عين شمس 350

التربية للطفولة المبكرة ج الزقازيق 350

تربية/رياضه بور سعيد 348

تربية بنى سويف 347.5

تربية/رياضة الزقازيق 347

تربية ابتدائى دمنهور 346.5

تربية طفولة طنطا 346

تربية أسيوط 346

تربية أساسى اسكندرية 345.5

تربية/رياضه الإسكندرية 345

تربية ابتدائي السادات 345

تربية/ رياضه الفيوم 344.5

تربية/ رياضه حلوان 344

تربية ابتدائى كفر الشيخ 343

تربية طفولة كفر الشيخ 341

التربية للطفولة المبكرة ج المنوفية 340.5

تربية ابتدائي عين شمس 340.5

تربية/رياضه شبين الكوم 339.5

تربية ابتدائي الفيوم 339.5

تربية/رياضه بنها 339

تربية/رياضه المنصورة 339

تربية جامعة السويس 336

تربية الاسماعيليه 333

تربية فرع الوادى الجديد 333

تربية ابتدائي بنها 332

تربية/رياضة جامعة السادات 331.5

التربية للطفولة المبكرة ج السادات 331.5

تربية ابتدائى اسيوط 330.5

تربية طفوله الإسكندرية 329.5

تربية طفوله ج دمنهور 329

تربية/رياضه دمنهور 324.5

التربية للطفولة المبكرة المنيا 323.5

التربية للطفولة المبكرة ج بنى سويف 320

كلية تربية جامعة حلوان

فيها أقسام زي «علمى -أدبى -لغات-تجارى-صناعى-تربية عام-تربية خاص -تربية أساسي».

العلمي فيه أقسام

«فيزياء، كيمياء، رياضة، أحياء بالعربى والإنجلش» ودي شروطها لازم تكون شعبة علمي سواء علوم أو رياضة، كمان بيعتمد التخصص علي الدرجة بتاعتك في المادة دي في الثانوية العامة وده تنسيق داخلي بيتغير من سنة لسنة يعني مثلاً ممكن الكلية السنادي تحدد أن الطالب لازم يكون جايب 58 من 60 عشان يدخل قسم الفيزياء وهكذا..

وأدبي فيه أقسام

«علم نفس، فلسفة، اجتماع، جغرافيا، تاريخ » ودي شروطها لازم تكون شعبة أدبي.

أما اللغات زي «عربى، إنجليزي، ألماني، فرنساوي» الأولوية لطلاب مدارس اللغات الألمانية للالتحاق بشعبة اللغة الألمانية والطلاب اللي اللغة الألمانية لغة تانية عندها أما اللغة الفرنسية فهي الأولوية مدارس اللغات الفرنسية للالتحاق بشعبة اللغة الفرنسية.

تجارى وصناعى فيها أقسام «خشبية -زخرفة -عمارة» ودول بيبقوا مدرسين الدبلومات

تربية خاصة دي بقيقسم لتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة إعاقة سمعية وبصرية وتخاطب وموهبين ومتفوقين وهكذا.. عشان تعرف أكتر عن شروط كل قسم في جامعة حلوان هنا

الفرق بين تربية أساسي وتربية عام

تربية عام بيبقي مدرس ثانوى لكن تربية أساسى بيبقي مدرس ابتدائي وإعدادي.

كلية تربية جامعة عين شمس

ودي فيها 3 أقسام «علمي-أدبي-تربوية»

علمي بينقسم لـ«فيزيا- كيميا- رياضة- بيولوجية وجيلوجية»

أدبي «لغة عربية- لغة إنجليزية- لغة فرنسية- لغة المانية- فلسفة- تاريخ- فلسفة واجتماع».

كلية تربية جامعة كفر الشيخ

كلية التربية النوعية جامعة القاهرة

بص يا سيدي دي كلية لوحدها وفيها 4 أقسام

«إعلام تربوى، تربية فنية، موسيقية».

أولا

تربية فنية دي هتدرس فيها أول سنة 11 مادة كل تيرم موتد نظري زي «عربى - انجليزى - مدخل علوم تربوية-مدخل علوم نفسية-تاريخ تربية فنية ونظرياتها-تاريخ فن».

مواد عملي زي «تصوير - تصميم - نحت - اشغال فنية - معادن - نسيج».

ثانيا

تربية موسيقية ودي موجودة وفيها أقسام داخلية زي: النظريات والتأليف الموسيقى- الموسيقى العربيـة- الصولفيج والإيقاع الحركى-الأداء.

والمواد اللي هتدرسها زي «الإيقاع الحركي، والارتجال، وتدريب السمع، وتدريب الصوت، وتاريخ وتذوق الموسيقى العربية والعالمية، الهارمونى، وغيرها».

ثالثا

إعلام تربوي: القسم ده بقي بيعمل على تنمية المهارات المهنية التي يحتاجها الطالب للتعامل مع مختلف وسائل الإعلام، وإكسابه الخبرة والمعرفة العلمية التي تؤهله للعمل في مجالات الصحافة المدرسية والإذاعة المدرسية والمسرح المدرسي.. المواد اللي هتتدرسها في القسم ده زي «نشأة وسائل الإعلام وتطورها، الإعلام والتنمية، التحرير الصحفي، الترجمة الإعلامية، الرأي العام، التصوير الإعلامي، الإضاءة والديكور المسرحي تخطيط الإعلام التربوي، الدراما والنقد».

رابعا

قسم العلوم التربوية والنفسية هو القسم المسئول عن مقررات الإعداد التربوي للطالب بجميع الأقسام التخصصية وتنقسم هذه المقررات إلي مجموعتين: مجموعة المقررات التربوية النوعية التخصصية مثل: تاريخ التربية الفنية ونظرياتها،مبادئ تدريس التربية الفنية، طرق تدريس التربية الفنية، طرق تدريس التربية الموسيقية، علم نفس التربية الفنية، علم نفس التربية الموسيقية، فنون أطفال وبالغين، فنون الفئات الخاصة. مجموعة المقررات التربوية العامة مثل : مدخل العلوم التربوية، مدخل إلي العلوم النفسية، المناهج وطرق التدريس، علم نفس النمو، علم نفس التعليم، تاريخ التربية ونظام التعليم بمصر، تكنولوجيا التعليم، القياس والتقويم، الأصول الفلسفية للتربية، الأصول الاجتماعية للتربية، التربية المقارنة، التربية الصحية، الإرشاد النفسي، التربية الميدانية.