تراند اليوم : تنسيق الجامعات الخاصة 2019 2020 .. تنسيق الجامعات الخاصة 2020 وتكلفة مصاريف الكليات

ننشر لكم أيها الناجحون في الثانوية العامة تنسيق الجامعات الخاصة 2019 2020 والمصاريف اللازمة لها مع نتيجة تنسيق المرحله التالته 2018 ،ووأعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة تنسيق الجامعات الخاصة للعام الدارسي الجديد 2019/2020 ، والحد الأدنى للقبول في الكليات الخاصة.

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021، وتطبيق نظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات الخاصة:-

1- 95 % للطب البشرى.

2- 90 % كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى.

3- 80 % كلية الهندسة والطب البيطرى.

4- 70 % كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب.

5- 60 % كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية الإدارة.

6- 55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات.

وقد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.

فى بداية الجلسة، تقدم الوزير بالشكر لكافة الجامعات الخاصة والأهلية لالتزامها ونجاحها بإجراء امتحانات فى مراحل سنوات النقل والنهائية، مع الالتزام الكامل بكافة التدابير الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بدور لجنة إدارة الأزمات التي تم تشكيلها لمتابعة أعمال الامتحانات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، اتخاذ التدابير اللازمة لحل أى عوائق فيما يخص تدريب الطلاب وأطباء الامتياز بالقطاع الطبي خاصة في ظل العودة التدريجية لإتمام التدريب المطلوب.

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وذلك بينما ننشر لكم الان رسوم بعض الجامعات الخاصة، والمطلوبة من الطلاب المتقدمين خلال العام 2019/ 2018، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بالأمس وهي كالتالي

وجاءت المصروفات الدراسية كالتالي :-

مصاريف الجامعات الخاصة 2019 ,مصاريف الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2018

مصاريف كلية الطب البشري 70 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب وجراحة الفم والأسنان 54 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة والتصنع الدوائي 42 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي 38 ألف جنيه.

مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية 26 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم الطبية التطبيقية 24 ألف جنيه لـ”العلوم الطبية”، و 14 ألف جنيه لـ”التمريض”.

مصاريف كلية الهندسة 35 ألف جنيه.

مصاريف كلية الإعلام “الشعبة العربية” 21 ألف جنيه، ولـ” الشعبة الإنجليزية” 23 ألف جنيه.

مصاريف كلية الإدارة والإقتصاد “الشعبة العربية” 21 ألف جنيه، ولـ”الشعبة الإنجليزية” 23 ألف جنيه.

مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات 17 ألف جنيه.

مصاريفكلية اللغات والترجمة 16 ألف جنيه.

مصاريف كلية الآثار والإرشاد السياحي 12 ألف جنيه.

مصاريف كلية التربية الخاصة 12 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الألمانية بالقاهرة:

مصاريف كلية إدارة الأعمال: 74 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة: 64 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

مصاريف كلية الفنون التطبيقية: 60 ألف جنيه.

مصاريف جامعة هليوبوليس:

مصاريف كلية الصيدلة: 58 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10%، للحاصلين على أعلى من 97% لتصل إلى 52 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة: 48 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 80%، وأقل من 90%، وتخفيضًا 15% للحاصلين على أعلى من 90%، لتصل إلى 41 ألف جنيه.

مصاريف كلية إدارة الأعمال والاقتصاد: 37 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 75%، وأقل من 85%، وتخفيضًا 15% للحاصلين على أعلى من 85%، لتص إلى 31 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 52 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 90%، وأقل من 95%، وتخفيضًا 15% للحاصلين على أعلى من 95%، لتصل إلى 44 ألف جنيه.

مصاريف كلية الزراعة الحيوية: 25 ألف جنيه، وتقدم الجامعة تخفيضًا 10% للحاصلين على أعلى من 75%، وأقل من 85%، وتخفيضًا 15%، للحاصلين على أعلى من 85%، لتصل إلى 21 ألف جنيه.

مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة (MSA):

مصاريف كلية طب الأسنان: 87500 جنيه

مصاريف كلية الصيدلة: 64 ألف جنيه + مصروفات الشهادة البريطانية 325 جنيه إسترليني.

مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية: 61 ألف جنيه + مصروفات الشهادة البريطانية 325 جنيه إسترليني.

مصاريف كلية الهندسة: 60 ألف جنيه + مصروفات الشهادة البريطانية 325 جنيه إسترليني.

مصاريف كلية علوم الإدارة: 47700 ألف جنيه + مصروفات الشهادة البريطانية 325 جنيه إسترليني.

مصاريف كلية الإعلام: 53 ألف جنيه +مصروفات الشهادة البريطانية 295 جنيه إسترليني.

مصاريف كلية الآداب والتصميم: 57 ألف جنيه + مصروفات الشهادة البريطانية 295 جنيه إسترليني.

مصاريف كلية علوم الحاسب: 42 ألف جنيه + مصروفات الشهادة البريطانية 325 جنيه إسترليني.

مصاريف كلية اللغات: 33 ألف جنيه + مصروفات الشهادة البريطانية 295 جنيه إسترليني.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية:

مصاريف مصاريف كلية طب الفم والأسنان: 60 ألف جنيه للمصريين، و8 آلاف دولار للوافدين.

مصاريف مصاريف كلية الصيدلة: 50 ألف جنيه للمصريين، 6500 دولار للأجانب.

مصاريف مصاريف كلية الهندسة: 40 ألف جنيه للمصريين، و5000 دولار لغير المصريين.

مصاريف مصاريف كلية إدارة الأعمال: 30 ألف جنيه للمصريين، و3500 دولار للوافدين.

مصاريف جامعة النهضة:

مصاريف كلية الصيدلة: 53130 جنيها.

مصاريف كلية طب الفم والأسنان: 56595 جنيها.

مصاريف كلية الهندسة: 44100 جنيه.

مصاريف علوم الحاسب: 27300 جنيه.

مصاريف تسويق وإدراة أعمال: شعبة إنجليزي 30000 جنيه، وعربي 18000 جنيه.

– الإعلام والعلاقات العامة: 30000 جنيه.

مصاريف الجامعة الروسية:

مصاريف كلية طب الفم والأسنان: 58750 جنيها.

مصاريف كلية الصيدلة 44750 جنيها.

مصاريف كلية الهندسة 33750 جنيها.

مصاريف الجامعة البريطانية:

مصاريف كلية طب الأسنان: 80 ألف جنيه، مقسمة على فصلين دراسيين، في كل فصل دراسي 40 ألف جنيه.

مصاريف كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية: 60 ألف جنيه، مقسمة على فصلين دراسيين، في كل فصل 30 ألف جنيه.

مصاريف كلية الإعلام: 60 ألف جنيه، مقسمة على فصلين دراسيين، في كل فصل 30 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة: 75 ألف جنيه، مقسمة على فصلين دراسيين، الفصل الدراسي الأول 37 ألف جنيه، والثاني 38 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة: 75 ألف جنيه، مقسمة على فصلين دراسيين، الفصل الدراسي الأول 37 ألف جنيه، والثاني 38 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسبات وعلوم الكمبيوتر: 50 ألف جنيه، مقسمة على فصلين دراسيين، في كل فصل دراسي 25 ألف جنيه.

مصاريف كلية الآداب والعلوم الإنسانية: 57 ألف جنيه، مقسمة على فصلين دراسيين، في الفصل الدراسي الأول 28 ألف جنيه، والفصل الدراسي الثاني 29 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحقوق: 57 ألف جنيه، مقسمة على فصلين دراسيين، في الفصل الدراسي الأول 28 ألف جنيه، والفصل الدراسي الثاني 29 ألف جنيه.

مصاريف كلية التمريض:20 ألف جنيه، مقسمة على فصلين دراسيين، في كل فصل دراسي 10 آلاف جنيه.

رسوم جامعة 6 أكتوبر: “كلية الطب 65 ألف جنيه، كلية طب الأسنان 49500 جنيه، كلية الصيدلة 42 ألف جنيه، كلية العلاج الطبيعي 36 ألف جنيه، كلية التمريض 31 ألف جنيه، الأشعة والتصوير والمختبرات الطبية 22 ألف جنيه، كلية الهندسة 33 ألف جنيه، كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 16 ألف جنيه، كلية الفنون التطبيقية 20 ألف جنيه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 26 ألف جنيه للغة الإنجليزية، و18 ألف جنيه للعربية، كلية التربية 9 آلاف جنيه، للغة العربية، 13 ألف جنيه للغة الإنجليزية، كلية الإعلام وفنون الاتصال 18 ألف جنيه، كلية اللغات والترجمة 15 ألف جنيه للغة الإنجليزية، 13 ألف جنيه لـ اللغات أخرى، كلية السياحة والفنادق 10 آلاف جنيه”.

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2.رسوم الجامعة الألمانية بالقاهرة: كلية الهندسة والصيدلة وإدارة الأعمال تتراوح ما بين : (35,715)، (42,090)، (48,445) جنيه، كلية الفنون التطبيقية 38,385 جنيه.

3.رسوم الجامعة البريطانية: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 45 ألف جنيه، كلية طب الأسنان 58 ألف جنيه، كلية الهندسة 55 ألف جنيه، كلية الحاسبات والمعلومات 30 ألف جنيه، كلية التمريض 12 ألف جنيه، كلية الصيدلة 55 ألف جنيه، كلية الإعلام 45 ألف جنيه ,رسوم جامعة المستقبل: كلية الصيدلة: 47 ألف جنيه، كلية الأسنان 60 ألف جنيه، كلية الهندسة 43 ألف جنيه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسة 30 ألف جنيه، كلية التجارة 30 ألف جنيه، كلية الحاسبات والمعلومات 30 ألف جنيها.

رسوم جامعة بدر بالقاهرة: كلية طب الأسنان 51 ألف جنيه، كلية الصيدلة الإكلينيكية 48400 جنيه، كلية الصيدلة الدوائية 42900 جنيه، كلية العلاج الطبيعي 35 ألف جنيه، كلية التمريض 20 ألف جنيه، كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية 30 ألف جنيه، كلية الهندسة 45 ألف جنيه، كلية الفنون التطبيقية 32 ألف جنيه، كلية اللغات والترجمة 25 ألف جنيه.

زيادة مصاريف الكليات الخاصة في مصر بنسبة 10 % للعام الدراسي الجديد 2020-2019

ذلك وحسبما قرر مجلس الجامعات الخاصة في مصر ، زيادة مصاريف الكليات الخاصة في مصر للعام الدراسي الجديد بنسبة 10 % فقط وذلك للعام الدراسي الجديد 2018-2019 ، وعدم فرض اي زيادة اخري عن هذه النسبة ,وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والاهلية خلال اجتماعه ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعــليم العالى والبحث العلمى.

وبحضـور الدكتور عز الدين أبو ستيت أمين المجلس، بمقر الوزارة، حيث اوصي المجلس بضرورة عدم زيادة المصروفات الدراسية عن 10% على الطلاب الجدد بالجامعات الخاصة خلال العام الجامعى القادم/2019، مفوضا الوزير فى اعتماد قرارات اللجان الفرعية لبدء الدراسة في العام الدراسي الجديد خلال شهر سبتمبر .