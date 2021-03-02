تراند اليوم : نقص فيتامين "د" لا يؤثر على التنفس أثناء النوم

كشفت أحدث الأبحاث الطبية أن نقص فيتامين "د" قد لا يزيد مخاطر انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم.

وأوضح الباحثون أنه يمكن تفسير العلاقة بين البدانة ونقص فيتامين "د" بطرق عديدة واحدة منها هى أن البدناء هم الأقل عرضة لممارسة النشاط البدني، وبالتالي الحد من التعرض لأشعة الشمس، مقارنة بالأشخاص معتدلي الوزن .

وأشار مارك كومانسى رئيس الفريق البحثي إلى أنه على الرغم من ذلك، لم يتم تصميم دراستنا لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يعانون من البدانة وانخفاض مستويات فيتامين "د" يعانون بصورة مباشرة من انقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم .