تراند اليوم : باحثة ترصد سلالة من إنفلونزا الخنازير تهدد بوباء عالمي

خلصت دراسة لباحثين صينيين إلى أن سلالة شائعة من فيروس إنفلونزا الخنازير رصدت فى خنازير صينية تمثل تهديدا خطيرا يتطلب "إجراء فوريا" لمنع تفشي وباء عالمي.

وأشارت الدراسة إلى أن الأمصال المتوافرة غير كافية كما أن معظم البشر ليس لديهم أجسام مضادة تحميهم من العدوى بهذه السلالة من فيروس إنفلونزا الخنازير (إتش1 إن1) القابلة للانتقال بشكل كبير.

وأعلن الباحثون هذا الأسبوع فى المجلة العلمية الأمريكية "بروسيدنجس أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينس"، وفقا لـ"د. ب. أ" أن السلالة "إيه" تشكل "التهديد الوبائي الأكبر" بين 228 سلالة من الأنفلونزا رصدت في 36417 خنزيرا بالمزارع والمجازر في عشرة أقاليم خلال الفترة من أغسطس 2010 إلى مارس 2013.

وقال تشين هوالان رئيس فريق البحث، مدير المعمل الوطني الصيني لمتابعة أنفلونزا الطيور، لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا": "وجدنا أن السلالة (إي.إيه.إتش1 إن 1) هي واحدة من أكثر السلالات التي يرجح أن تسبب الأنفلونزا الوبائية البشرية المقبلة لابد أن نولي أهمية كبيرة للسلالة (إي. إيه.إتش1 إن 1)".