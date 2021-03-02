تراند اليوم : البطاطس تصيب بمرض السكري من النوع الثاني

حذر أطباء من أن البطاطس قد تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وذكرت دراسة جديدة، نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن تناول سبعة أطباق أو أكثر من البطاطس أسبوعيا يزيد من مخاطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 33 % مقارنة بمن يتناولون طبقا واحدا غير ممتلئ من البطاطس.

وقال باحثون إنه حتى تناول ما بين حصتين إلى أربع من البطاطس تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 7 %.

وأضافوا أنه مما لا يثير الدهشة أن البطاطس المقلية هي الأسوأ مقارنة بطرق طهي البطاطس الأخرى سواء كانت مخبوزة أو مسلوقة.

كما أشارت الدراسة على الجانب الأخر إلى أن استبدال ثلاث حصص من البطاطس أسبوعيا بالحبوب الكاملة مثل الأرز والقمح والذرة قد يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 12% .