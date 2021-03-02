تراند اليوم : رابط الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الهوية 1439

سوف تتعرفون في هذه الصفحة الطريقة الصحيحة والسريعة للاستعلام عن بلاغ هروب برقم الهوية 1439، حيث ان هناك الكثير من المواطنين الذين يجب ان يعرفوا هذا الموضوع لانه يساهم في زيادة توعيتهم حول هذا الموضوع مما يجعلهم اكثر قدرة في القيام بنشاطاتهم بشكل قانوني وبعيدا عن المشاكل التي قد تعيق العمل، حيث ان هناك الكثير من بلاغات الهروب التي يجب معرفتها حتى تضمن من انك تسير في الاتجاه الصحيح والذي سوف يمنحك القدرة على مواصلة الطريق، وتستقبل المملكة الكثير من العمال الاجانب بشكل سنوي.

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حيث من خلال هذا الرابط تستطيع الحصول على بيانات كافية كل المقيم الاجنبي، وتتيح وزارة الداخلية هذه الخدمات بشكل الكتروني لكي تسهل على المواطنين الذين يودون استدعاء عاملين او عاملات على منازلهن ان يعرفوا تاريخ الاقامة وموعدها ومعلومات اخرى مفيدة عن الوافد من خلال رقم الاقامة الذي يقدمه لك، وان لم يكن يعمل الرقم فانه يجب تبليغ وزاردة الداخلية بالامر حتى يقوموا بالتاكد من الموضوع والقيام بالخطوات اللازمة.