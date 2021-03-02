تراند اليوم : أطعمة لخفض مستويات التوتر في الجسم

أظهرت دراسة أجرتها جامعة "College Cork" الإيرلندية أن تناول أطعمة غنية بالألياف يقلل من مستويات التوتر في الجسم، وقد يمنع تسرب الطعام والبكتيريا من الأمعاء إلى الدم.

ووجد الباحثون أن المستويات المنخفضة من "SCFAS سلسلة الأحماض الدهنية المتوفرة طبيعيا"، على مدى فترة طويلة من الزمن، تتسبب في قلة فعالية القناة الهضمية مع حدوث التسرب.

وأوضحت الدراسة أن جدار الأمعاء المسرب للمواد، يسمح لجزيئات الطعام غير المهضومة والبكتيريا والجراثيم بالمرور إلى الدم.

ووجدت الدراسة، التي أجريت على الفئران، أن القوارض التي استكملت غذائها بـ"SCFAs"، شهدت قلقا وسلوكا شبيه بالكآبة أقل من المعتاد.

ويقترح الباحثون أن "SCFAs" لها تأثير على الدماغ للحد من مشاعر القلق، وكذلك منع التسرب من الأمعاء.

وعلق البروفيسور جون كريان، المشارك في الدراسة، على هذه النتائج بالقول: "هناك اعتراف متزايد بدور البكتيريا المعوية والمواد الكيميائية التي تصنعها، في تنظيم علم وظائف الأعضاء والسلوك".

واستطرد قائلا" دور الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في هذه العملية غير مفهوم جيدا حتى الآن. وسيكون من الهام لنا دراسة دورها في تحسين أعراض الاضطرابات المرتبطة بالإجهاد لدى البشر".

ويمكن لبعض المواد، مثل الكحول والأسبرين والمسكنات، أن تحفز بطانة الأمعاء بشكل سلبي، ما يؤدي إلى تسرب بعض المواد عبر الفجوات إلى الدم.

ووجدت الدراسات السابقة أن "SCFAs" يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في الوقاية والعلاج من بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون.-شاشة