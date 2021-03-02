تراند اليوم : اختطاف عشرات النساء والرجال في السعودية

الرياض / الخليج 365

قالت وسائل إعلام سعودية، إن مجموعة من المجهولين اختطفوا عشرات الرجال والنساء، واقتادوهم إلى أحد المواقع في محافظة وادي الدواسر، جنوبي الرياض.

ونشرت صحيفة "سبق" الإلكترونية صورا تظهر مجموعة كبيرة من الرجال والنساء محتجزين في ساحة منزل أو “استراحة” كبيرة، بحسب ما نقل مغردون.

وأشارت "سبق" إن المحتجزين من جنسيات مختلفة.

وفي وقت لاحق، قالت الصحيفة، إن الشرطة تعرفت الى مكان وجود المختطفين وتم تحريرهم وهم 144 شخصا بينهم 22 امرأة.

وبيَّنت الصحيفة أنه يجري ملاحقة المتسبب في عملية احتجاز هؤلاء المجهولين بعد جمع المعلومات كافة.

وختمت قائلة إنه “تم تسليم هؤلاء المجهولين للجهات ذات العلاقة لاكمال اللازام في اشارة الى أن غالبية من تم احتجازهم لا يملكون أوراقا قانونية في المملكة.