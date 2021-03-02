تراند اليوم : العطل الرسمية في الكويت ٢٠١٨ .. جدول العطل الرسمية في الكويت 2018

العطل الرسمية في الكويت ٢٠١٨ نقدم لكم مجموعة من العطل الخاصة بدولة الكويت والتي تتكون من 12 دولة والتي سيتم وضعها في جدول في هذا المقال لنتعرف علي المناسبات والعطل الرسمية الخاصة بدولة الكويت والتي سنعرف من خلاله معلومات عن العطل الرسمية في الكويت وفهذه المناسبات والعطل يتنتظرها الاف من الطلاب التي يبتهجون لهذه المناسبات السعيدة منها الوطنية ومنها الدينية فهي لها طعم مميز واثر وطابع يحمل لكل مناسبة او عطلة صفة خاصة به .

العطل الرسمية في الكويت 2018

وهنا سنضع لكم محتوي يبين عدد العطل الرسمية في الكويت مع ذكر اسم العطلة ومناسبتها لنتعرف جميعا علي العطل الرسمية في الكويت لعام 2018 اليكم التفاصيل .

يبين الجدول ان هناك 12 عطلة في دولة الكويت ومناسبتها عيد الفطر السعيد وعيد الاضحي وراس السنة الهجرية والمولد النبوي وليلة الاسراء والمعراج ويوم التحرير واليوم الوطني وراس السنة وهنا نقول لكم نتمني لكم اجازة ممتعة تقضونها برفقة من تحبون .