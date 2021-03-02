تراند اليوم : كيف تعاملت الدنمارك في أولى الغرامات على انتهاك حظر النقاب؟

كيف تعاملت الدنمارك في أولى الغرامات على انتهاك حظر النقاب؟

نوردشييلند / الخليج 365

فرضت السلطات الدنماركية اليوم، أول غرامة لخرق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ضد شابة (28 عاما)، وفق تقارير إعلامية.

وقال شرطي لوكالة أنباء "ريتزاو" المحلية، إنه تم استدعاء الشرطة الى مركز تجاري في هورشولم في شمال شرق منطقة نوردشييلند، حيث وقع شجار بين الشابة وامرأة حاولت نزع نقابها.

وأضاف الشرطي "خلال الشجار سقط نقاب الشابة، لكن لدى وصولنا كانت قد أعادت ارتداءه"، مشيرا إلى أن الشرطة التقطت صورة للشابة وهي ترتدي النقاب، وحصلت على تسجيل للشجار التقطته إحدى كاميرات مركز التسوق.

وبُلغت الشابة بأن غرامة تبلغ ألف كورون (156 دولارا) ستصلها بواسطة البريد، وطُلب منها إما خلع النقاب وإما مغادرة المكان العام، لكنها اختارت المغادرة.

وفي سياق متصل جرت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وأورهوس ثاني أكبر المدن في المملكة، مساء اليوم الجمعة تظاهرات احتجاجا على القانون المذكور، شارك فيها نحو 1300 شخص، حسب تقديرات الشرطة.

وكان البرلمان الدنماركي قد صوت في شهر مايو الماضي إعلى القانون الذي يحظر ارتداء ملابس تغطي الوجه في الأماكن العامة، بما في ذلك النقاب والبرقع. وشهدت المدن الدنماركية الكبرى احتجاجات على هذا القانون منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من أغسطس الجاري.

المصدر: وكالات