تراند اليوم : كيف اطلع رخصة قيادة في السعودية للنساء

بعدما اصدرت المملكة العربية السعودية قرارا امانية المرأة من القايدة بديسمب المادي من قبل خادم الحرمين الشريفين مع وقف التنفيذ وبدءه بالعاشر من شوال وتم مساء يوم الاثنين من الاعلان عن اول رخصة قيادة تمنح لفتاة حيث انه كانت هناك العديد من التغييرات في شروط حصول المرأة على رخصة القيادة من خلال التعديل في ساعات التدريب كما وايضا في القوانين التي تطرح للسيدات المتمرسات على القيادة. اكد المرور السعودي بان الرجال سواسية مع النساء بما يخص رخصة القيادة وكيفية استخراجها فلا يوجد اي تمايز في هذا الامر واجرائاته وان للنساء حق كامل بالحصول على الرخصة والقيادة بانفسهن دون ان يؤخذ موافقه ولي الامر للسيدة التي تعدت سن الثامنة عشر.

كيفية استخراج رخصة قيادة في السعودية للنساء

بعد قرار الملك السعودي سلمان آل عبد العزيز بالسماح للنساء بالقيادة يمكن لاي سيدة تنطبق عليها شروط الحصول على رخصة التقديم بالمدارس المرخصة بالمملكة واتمام الدروس والخضوع للاختبار القيادة من قبل المرور السعودي واذا ما تخطت السيدة الاختبار بنجاح يتم منحها رخصة القيادة فورا ودون اي تأخيرات فبمجرد اتمامها كافة الخطوات الرسمية والنعاملات تمنح الرخصة ويمكنها القيادة من تاريخ السماح بقيادة النساء العاشر من شوال.

شروط الحصول على رخصة القيادة للنساء بالمملكة العربية السعودية 1439

ارفق المرور السعودي مجموعة من الشروط للنساء المتقدمات لطلب رخصة قيادة السيارة فلن يتم قبول اي طلب مخالف لاحدى الشرط التالة

إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.

2 – إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة.

3 – ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة، ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 – ألا يكون طالب الرخصة – مهما كان نوعها – قد أدين بحكم قضائي بتعاطي #المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5 – الإقامة النظامية لغير السعوديين.

6 – السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.

7 – اجتياز اختبار القيادة، وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أدائه.

8 – دفع الرسوم المقررة.

9 – تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة.

اارفقنا لكم متابعينا الاعزاء خطوات الحصول على رخصة القيادة والشرط للتقديم لرخصة القيادة بالمملكة العربية السعودية نتمنى ان كون اجبنا عن جميع تساؤلاتكم مع أطيب الامنيات نتمناها لكم.