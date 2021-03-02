تراند اليوم : متابعة طلبات التسجيل والتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

اطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية رابط تتبع معاملات المستخدمين ومتبعة الطلبات ورؤية حالتها الحالية من خلال ارفاق رقم الطلب ورمز التحقق ومعرفة حالة الطلب المرفق .فالممكلة العربية السعودية بالاونة الاخيرة اتجهت للمعاملات الالكترونية تسهيلا على مواطنيها من اداء جميع معانلاته من خلال مواقع الانترنت والخدمات الالكترونية التابعة لمرافقها توفيرا لوقته وجهده ومنعا للتزاحم عند اداء المعاملات وكان هذا الاتجاه جدا ناجح واعطى العديد من النتائج الرائعة فاصبح التحكم بالطلبات وفرزها والنظر فيها اسهل بكثير وتبعا لوزارة المالية والشؤون الاجتماعية والمالية اتت وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية بموقع الكتروني لجميع الخدمات التي يتطلبها المواطن والمستخدم فارفقتها من خلال موقعها ومنها طلبات التسجيل ويمكن للمستخدم الدخول على الموقع الالكتروني ومتابعة طلبه بالرقم الخاص به الذي تم اعطاءه اياه عند التسجيل سنرفق لكم من خلال مقالنا لهذا اليوم كيفية متابعة الطلب ورابط المتابعة.

متابعة طلبات التصنيف والتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

اطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية رابط لموقعها الالكتروني لخدمة الاطلاع ومتابعة طلبات التسجيل من خلال الرابط المرفق التالي اضغط هناااا

بعدما يختار المقدم الطلب الرابط تظهر له الواجهه الرئيسية لتتبع طلبه من ثم يضغط على متابعة الطلب فتظهر له الواجهه التالية:

تقوم بادخال رقم الطلب ورمز التحقق ثم بحث فيظهر لك اخر اخبار طلبك.

ادرجنا لكم متابعينا الاعزاء رابط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وكيفية الاستعلام عن حاله طلب التسجيل من خلال مقالنا لهذا اليوم نتمنى ان نكون اجبنا عن تساؤلاتكم مع أطيب الامنيات نتمناها لكم.