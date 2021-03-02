تراند اليوم : العنقري من وين

العنقري من وين ؟ تشتهر المملكة العربية السعودية بكثرة القبائل والعائلات المنتشرة في مُختلف محافظاتها ومُدنها، حتى أنه يوجد محُافظات أغلبية سكانها تتبع قبيلة مُعينة، والقبيلة هي ذاتها العائلة، ولكن لقب قبيلىة يدل على نفوذها وكثرت افرادها، وإحترافها في تجارة ما تشتهر بها .

وقبيلة العنقري من القبائل المعروفة في المملكة، لديهم صفات وعادات خاصة بهم، كذلك يتميزون بلون بشرتهم التي يتشابهون بها، ومن خلالها تستكيع تميزهم أنهم من العناقرة، في هذا المقال سنبين أصل قبيلة العنقر، وبماذا يعملون، ومن أين ينحدرون.

اصل عائلة العنقري

بدايةً كلمة العنقري يتفرع منها: العناقره، العنقري، العنجري، والعنقر هم تُحار وأغنياء كِبار، أطلق عليهم قلب عنقر بسبب بياضهم ونعمتهم، وعنقر الرجل معناه أصله وعنصره، وهم من بطن سعد بن زيد مناة بن تميم القبيلة العدنانية المستعربة التي تغني شهرتها عن الحديث عنها، والتي كان لها دورٌ تاريخي على مر العصور التاريخية.

من اين ينحدر العناقرة

وينحدر العناقرة من بطن سعد بن زيد بن مناة، بينما كعب وعمرو أبناء سعد فأنهما يُسمون بالبطون. وقيل منهم العناقر في ثرمدا،. ومنهم آل عليان أهل بريدة، الذين منهم حجيلان من أمراء بريدة، ومن آل عليان السفاد أهل شقراء، وأهل الحريّق والعناقر أهل القرايين، ويقال لهم أهل سلوم، والعناقر أهل وثيثية، ويقال لهم آل ريمان، والعناقر أهل ثرمدا وهم ثلاثة فخود: آل عبد الرحمن، وآل عبد العزيز وآل ناصر ، ومن آل عبد الرحمن الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن سليمان بن ناصر بن ابراهيم خنيفر العنقري 1373هـ.