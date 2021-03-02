تراند اليوم : رابط الاستعلام عن نتائج قياس اختبارات التحصيلي 1439

أعلن المركز الوطني للقياس عن صدور نتائج قياس اخبارات التحصيلي 1439 في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تمّ الانتهاء من كافة الاجراءات المتّبعة كما جرت العادة كل سنة، وها هي الفترة الثانية من هذا البرنامج الذي تم الاعتياد عليه من قبل الكثير من الطلاب في المملكة على مر بضعة سنوات.

سعينا لكم نحن في موقع مجلة لنأتي برابط الاستعلام عن نتائج قياس اختبارات التحصليلي، لتتمكّنوا من الاستعلام عن نتائجكم بعد أن تمّ الإعلان عنهامن قبل الجهات الرسمية والمعنية وعلى رأسها المركز الوطني للقياس في السعودية، تابعونا هنا حيثُ سنضع لكم رابط الاستعلام عن نتائج قياس اختبارات التحصيلي 1439.

رابط الاستعلام عن نتائج قياس

المركز الوطني للقياس دعا كل من سجل في الفترة الثانية من برنامج قياس أن يسعى للاستعلام عن نتيجته، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس، وهذا ما تمّ الإعلان عنه من خلال تغريدة أطلقت على الصفحة الرسمية لقياس على تويتر.

من الجدير ذكره أن المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم فيها والمركز الوطني للقياس يسعوا دومًا لتكون العملية التعليمية أكثر نجاحًا وتميزًا مما كانت عليه في السابق، وكانت الخدمات الإلكترنية التي تسعى لتوفيرها الوزارة من مظاهر التسهيل على الطلاب التي لطالما سعت لها الوزارة.

رابط قياس المباشر للنتائج

جرت العادة في المملكة العربية السعودية أن يتمّ الاستعلام عن الكثير من النتائج التي تخص وزارة التعليم والكثير من الوزارات من خلال الانترنت، وذلك بعد ان يتمّ الدخول إلى مواقع رسمية أطلقتها الحكومة السعودية لتكون وسيلة للحصول على المعلومات والنتائج بشكل أسهل، وها هنا الآن سنضع لكم رابط الاستعلام عن نتائج قياس اختبارات التحصيلي 1439.

ها قد وضعنا لكم أعلاه رابط الاستعلام عن نتائج قياس اختبارات التحصيلي 1439، وأطلعناكم على القرارات التي أطلقها المركز الوطني للقياس، حيثُ بات بإمكانكم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص به، والاستعلام عن النتائج في حال كنتم من الذين سجّلوا في المرحلة الثانية من هذا البرنامج المعمول به في المملكة.