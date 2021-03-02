تراند اليوم : موعد صرف التاهيل الشامل في رمضان

موعد صرف التاهيل الشامل في رمضان، تتبع المملكة العربية السعودية نظام خاص بها يتم بناءً عليه تحديد أيام صرف الرواتب والمخصصات التي تقدمها المملكة لمواطنيها، بمافيها راتب التأهيل الشامل في رمضان 1439 والذي أثير حوله الكثير من التساؤلات في ظل الحاجة الماسة للرواتب في هذه الأيام التي تسبق قدوم عيد الفطر المبارك، وحاجتهم لتوفير بعض الإحتياجات الخاصة والضرورية اللازمة لهم، علماً بأنه في حال كون إيداع الراتب يصادف يوم إجازة رسمية يتم مراعاة تقديم أو تأخير صرف الراتب ليتوافق مع أيام العمل الرسمية، وفيما يلي سنقدم لكم موعد صرف التاهيل الشامل في رمضان 1439 وفقاً لما صدر عن الجهات الحكومية ذات الإختصاص في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف التاهيل الشامل في رمضان 1439

تحدد يوم الاثنين الموافق الرابع من حزيران الموافق التاسع عشر من شهر رمضان كموعد صرف التاهيل الشامل في رمضان 1439، علماً بأن راتب التأهيل الشامل يتم إيداعه في البنوك قبل يوم من موعد صرفه وهو النظام المتبع في هذا الخصوص، كما أنه في حالة موافقة تاريخ راتب التأهيل الشامل ليوم جمعة فإنه يُقدم ليتم إيداعه في يوم الخميس، بينما إن كان تاريخ صرفه يوم السبت يؤجل ليوم الأحد، وهو ما لم يحدث في راتب التاهيل الشامل في رمضان لكون الإيداع تم يوم الاثنين والصرف سيكون يوم الثلاثاء، فبعدما تم إيداع الراتب أمس الاثنين في البنوك فأصبح من الممكن للمستفيدين الحصول عليه من خلال البنوك بدءاً من اليوم الثلاثاء، هذا كل ما توافر لدينا فيما يخص موعد صرف التاهيل الشامل في رمضان.