تراند اليوم : كيف اعرف نقاطي في جدارة 1439

تبحث المرشحات المتقدمات على الوظائف التعليمية الطريقة الصحيحة والسهلة لمعرفة نقاطها بجدارة 1439 والتي تؤهلها للحصول هعلى الوظيفة في ضل التنافس الكبير وكيفية حساب نقاط الاقدمية والخبرة العملية والمؤهلات العلمية والعلامات بالمعدل التراكمي وهل تعطي نتيجة فما هي النسبة التي وضعت على المعدل التراكمي حيث انها اصدرت اليوم وزارة الخدمة المدنية بالممكلة طريقة كاملة وواضحة تبين فيها توزيعة نقاط جدارة بالتفصيل لتعم الشفافية ويتمكن كل مرشح من حساب نقاطه بنفسه كلا حسب بياناته ومؤهاته لهذا سنقدم لكم متابعينا الاعزاء الطريقة التفصيلية لمعرفة نقاطك في جدارة وكيفية حسابها وتوزيعه نقاط جدارة على ثلاثة اقسام 40 40 20 لكل من المؤهلات العلمية وسنوات اخدة والاقدمية تابعونا لتتمكنوا من الوصول لما تبحثون عنه حول نقاط جدارة 1439.

كيف اعرف نقاطي في جدارة وريقة حساب نقاطي في جدارة 1439

اولا يتم النظر بالمعدل التراكمي والنسبة عليه تكون 40% وتحسب بهذه الطريقة ضرب المعدل التراكمي ب (0.4) وعليها 400 نقطة.

ثانيا اختبار قياس يتم احتسابها بأخذ نتيجة الاختبار من (100) ومن ثم تحويلها إلى نقاط (40 نقطة)، ويتم ذلك من خلال ضرب نتيجة الاختبار ب (0.4). والتي تمثل 40 نقطة.

ثالثا الاقدمية حيث عليها 20 نقطة تحسب بعدد السنوات التي مرت من بعد التخرج درجتيت عن كل سنه.

من ثم يتم جمع الثلاث علامات السابقة والتي تكون من 100 علامة وتعتبر هي نقاط جدارة طريقة حسابها سهلة ويمكنكم حسابها بسعولة ولمن لم يتمكن منحسابها اادراج بيناته لنا لنتمكن من حسابها له.

ينصح للمرشحين التي تكون نتائج نقاطهم متدنية اعادة اختبار القياس لان فرصتهم تكون بتلك النقاط ضعيفة جدا كما اكد المسؤولين ناصحين المرشحين بذلك.

ادرجنا لكم متابعينا الاعزاء كيفية حساب نقاط جدارة وتوزيعة نقاط جدارة بالتفصيل وطريقة حساب نقاطك بنفسك من خلال المعادلات الحسابية التي ارفقناها لكم مع أطيب الامنيات نتمناها لكم بالتفوق والنجاح.