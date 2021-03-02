تراند اليوم : القبض على سبعة أشخاص تشبهوا بالنساء على كورنيش جدة

ألقت قوات أمن مكة المُكرمة القبض على سبعة أشخاص تشبهوا بالنساء في أحد الأماكن العامة، ووصل قوات الأمن في إمارة مكة بلاغاً عن أشخاصاً مُشتبه بهم أخلاقيا، يُيرون قلق المواطنين المتواجدين في المكان، وعلى الفور توجهت قوة بتوجيه من نائب أمير مكة، مُتشكلة من فريق أمني من شُعبة التحريات والبحث الجنائي، وألقت القبض عليهم وأحالتهم إلى التحقيق في أحد المقار الأمنية القريبة من المكان.

وإنتشر على موقع التواصل الإجتماعي تويتر مقطع فيديو لهؤلاء الأشخاص كانت قد إلتقطتهم عدسة كاميرا مجاورة للمكان، أثار جدلا ًواسعاً بين المُغردين، الذين طالبوا الجهات الأمنية منع مثل هؤلاء الناس التجول في الشوارع حفاظاً على أخلاق المارة وسلوكياتهم، وعدم زرع مثل هذه الأفكار في عقول المراهقين .

وتوسع جدل هذه القصة بين مُغردي تويتر، الذين عبروا أن سلوكياتهم وأفعالهم لا تُعتبر حرية شخصية، بل هو عمل منافي للأخلاق وتعاليم ديينا الإسلامي، لذا يتوجب إيقافهم ومحاسبتهم.

وكانت إمارة مكة نشرت خبر القبض على شبان أثناء تجولهم على كورنيش جدة، يرتادون ملابس للنساء، ويتشبهون بهم، وهم سبعة أشخاص، يتألفون من ستة سعوديين وآخر أجنبي مكن جنسية غير سعودية.