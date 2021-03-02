تراند اليوم : حقيقة الغاء قيادة المرأة للسيارة في السعودية

بعد الضجة الاعلامية التي اقتحمت اليوم مواقع التواصل الاجتماعية خاصة تويتر واطلاق هاشتاج #الغاء_قياده_المراه من خلال ارفاق فيديو ينص على الغاء المملكة قرار قيادة المرأة السيارة والتراجع عنه فلاقى الخبر العديد من الاعتراضات حيث تفاعل اكثر من 96 الف متابع للخبر فما كان لهيئة مكافحة الاشاعات بالمملكة العربية السعودية الا ان ترد على الفيديو الذي تم ارفاقه وارفا رأيها فيه وارفاق بيان بتوضيح حقيقة القرار من كذبها وما مصلحة الكاذبين بالخبر واصدار مثل تلك الاشاعات التي تصدر بلبلة بالوسط بالمملكة فالاكاذيب مثل التراجع بالقرارات تضعف النفوس كما اكدت وحده مكافحة الشائعات سنرفق لكم حقيقة الامر كاملة ومدى صحة قرار الغاء القيادة بالمملكة العربية السعودية بعدما تم اصدار السماح به منذ فتره قصيرة جدا.

حقيقة إلغاء الأمر الملكي بشأن قيادة المرأة السعودية للسيارة

تم اليوم تداول خبر بأن المملكة العربية السعودية قد تراجعت عن قرارها السابق بالسماح للمرأة بالقياجة حيث ان المملكة اتخذت الكثير من الوقت لتصل لقرارها للسماح للمرأة بالقيادة فهل تتراجع عن فرار اتخذته بعد التفكير العميق؟ وهل يصح ان تلغية بعد وقت قصير من السماح به؟

فقد تم تداول اليوم عبر تويتر فيديو يفيد التراجع عن قرار القيادة للنساء ومنعهن من القيادة وتم نشر هاشتاج #الغاء_قياده_المراه وقد حصد 97 الف متابع ما بين معارض وما بين مؤيد للخبر ,بعد التحري بالخبر من قبل موقع مجلتي نؤكد لكم بانها شائعة ولا اصل لها حيث ان المملكة اعطت قرار بالسمح بالقيدة ولن تتراجع عنه ونشرت الجهات المسؤولة خبر تكذيب الشائعة المغلوطة والتي عملت بلبلة عبر تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال الصورة التالية التي تؤكد بانه خبر مغلوط وانها شائعة لا اكثر.

نؤكد لكم متابيعنا الاعزاء بان لا يوجد قرار الغاء قيادة المرأة السيارة بالمملكة العربية السعودية وتلك الشائعات فقط لعمل بلبلة في الوسط الاجتماعي والانترنت متمنين منكم عدم نشر اخبار مغلوطة قبل التأكد منها مع أطيب الامنيات نتمناها لكم متابيعينا الاعزاء.