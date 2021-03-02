تراند اليوم : سلم رواتب المعلمين الجديد 1439

سلم رواتب المعلمين الجديد 1439، أعلنت وزارة التعليم السعودية في وقت سابق من العام انها أقرت الهيكلية الجديدة لسلم رواتب المعلمين والمعلمات التابعين لها، وقد جرى هذا التعديل وفقاً للصلاحيات المخولة لها من وزير التعليم السعودي والتي تم النظر فيها إلى المؤهل الخاص بالمعلمين وكذلك سنوات الخبرة والأداء الخاص بكل واحدٍ منهم على مدار السنوات السابقة، وهو ما أوجد الكثير من التمايز ما بين المعلمين والمعلمات وجعل الراتب غير متوقف عند المسمى الوظيفي كما كان يتم في السابق، مع الإبقاء على نظام التقاعد المعمول به وكذلك نظام بدل التدريس كما وتم إدخال بند الحوافر قيد العمل لتشجيع المعلمين لتقديم المزيد من الأعمال التي تخدم المسيرة التعليمة والطلبة، هذا كله جاء في سلم رواتب المعلمين الجديد 1439.

جاء التساؤل حول سلم رواتب المعلمين الجديد 1439، في ظل حاجة الكثير من المعلمين لمعرفة الوقت المقرر لصرف غلاء المعيشة وبدل العلاوات والتي لم يتم صرفها في العام الماضي وهوما يخشى المعلمين تكراره هذا العام، على الرغم من كون سلم رواتب المعلمين الجديد 1439 قد أقرها، إلا أن عدم الإفصاح عن موعدها على الرغم من إنتهاء العام الدراسي الحالي أثار الكثير من شكوك حول مصيرها، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا العام وفقاً لما تم إعتماده من سلم رواتب المعلمين الجديد 1439 فإنه لا بد ان يتم صرف هذه العلاوات والبدلات في الوقت القريب العاجل.