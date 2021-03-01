الاكثر مشاهدة اليوم - إصابة المخرج المصري خالد يوسف بكورونا

أعلن المخرج المصري، خالد يوسف، اليوم الأحد، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال يوسف في منشور عبر صفحته علي موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "استلمت الآن نتيجة فحص كورونا، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قعدت أنا على نفسي أني طول الوقت على سفر ولم أصب بكورونا، وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس".

وأوضح خالد يوسف أن شقيقه في حالة صحية حرجة طالبا الدعاء له، وتابع: "الحمد لله لا أشعر بأي أعراض من التي يشيروا لها، دعواتكم أن تمر بسلام ودعواتكم لشقيقي الذي ما زالت حالته حرجة".

يشار إلى أن العديد من الفنانين العرب أعلنوا إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، من أبرزهم الفنانة المصرية، يسرا والفنانة السورية، جومانا مراد، والفنانين المصريين، أمير كرارة وماجد المصري.

وكان آخر أعمال خالد يوسف السينمائية فيلم "كارما"، الذي عرض في عام 2018، وهو من بطولة عمرو سعد وخالد الصاوي وغادة عبد الرازق وماجد المصري.

ويعتبر خالد يوسف هو تلميذ المخرج المصري العالمي الراحل، يوسف شاهين، ومن أشهر أفلامه "ويجا" و"زواج بقرار جمهوري" و"خيانة مشروعة" و"دكان شحاتة" أول أفلام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، و"حين ميسرة" و"كلمني شكرا".