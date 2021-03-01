تراند اليوم : شرائح اللحم مع المانجو والبروكلي

طبق اليوم هو شرائح اللحم المقلي مع المانجو والبروكولي، وهو طبق مغذي بتنوع مكوناته بين الفاكهة واللحوم والخُضَر. إليكم الوصفة والمقادير:

فطر الشيتاكي أغصان البروكولي

شرائح اللحم المقلي

*المقادير:

• 1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

• 125g من شرائح لحم البقر من الخاصرة أو الفخذ

• 1 بصلة صغيرة، مقطعة إلى شرائح رقيقة

• 1 حبة صغيرة من الفلفل الأحمر، مقطعة إلى شرائح

• 75g من الفطر الشيتاكي، المفروم

• 4 من أغصان البروكولي الأرجوانية

• 1 حبة ناضجة من المانجو (مقشرة، منذورة البذرة ومقطعة إلى شرائح)

الطريقة:

يُحمى الزيت في مقلاة غير لاصقة على نارٍ متوسطة الحرارة. تُقلى شرائح اللحم لمدة 4 دقائق، وتقلب إلى الجهة الأخرى مرةً واحدة. ثم توضع على لوح وتغطى بورق الألومينيوم وتُترَك جانباً لترتاح.

الآن، يضاف البصل إلى المقلاة نفسها ويقلى لمدة 3 دقائق، مع إضافة القليل من الماء إذا كنت في حاجة إليها. ثم ضعي فوقهم الفلفل والفطر ليقلى لمدة 3 دقائق حتى يلين. بعدها أضيفي البروكلي، مع إضافة ملعقة كبيرة من المياه. غطي هذا المزيج ليُطهى لمدة 3 دقائق حتى يصبح طرياً. ثم أضيفي شرائح المانجو لتسخن فيه.

*طريقة التقديم:

قطعي شرائح اللحم بقطع سميكة وأضيفهم في الصحن فوق المزيج المقلي. ويمكنك أن تقدمي الطبق فوق الـNoodles(المعكرونة الرفيعة) أو أنواع مختلفة منها، كما يمكن تقديمه مع الأرز أو البطاطا المشوية.