تراند اليوم : طريقة عمل فطيرة المعكرونة مع سمك السلمون

نقدم لك سيدتي "فطيرة المعكرونة" مع سمك السلمون.

إليكم الوصفة والمقادير:

فطيرة المعكرونة مع سمك السلمون

*المقادير:

- 75g من الزبدة

- 75g من الدقيق العادي

- 900ml من الحليب(ينصح برشه ببرش جوزة الطيب)

- 500g معكرونة التورتيليني مع السبانخ والجبن

- 150g البازيلاء المجمدة

- 4 ملاعق كبيرة من الثوم المفروم الطازج

- 500g من شرائح سمك السلمون، المقشور جلدها ومقطعة إلى قطع 2cm

- 50g برش جبن الشيدر

الطريقة:

- سخني الفرن إلى حرارة 200 درجة مئوية. ذوبي الزبدة في مقلاة كبيرة على نارٍ متوسطة وأضيفي الدقيق. إطبخيهم مع التحريك بسرعة لـ30sec(نصف دقيقة)، ثم إرفعيهم عن الحرارة وحركيهم تدريجياً في الحليب مع جوزة الطيب. عندها أعيدي المقلاة إلى الحرارة واطبخي المزيج مع التحريك باستمرار، حتى تحصلي على طبقة كثيفة.

- الآن أضيفي معكرونة "التورتيليني" واغليهم لمدة دقيقة. إرفعيهم عن الحرارة وأضيفي البازيلاء والسلمون مع غالبية كمية الثوم والتوابل حسب الذوق.

- بعدها ضعي الخليط في وعاء الفرن ovenproof ورشي عليه الجبن وباقي كمية الثوم.

طريقة التقديم:

إطبخيهم في الفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح سطح الخليط ذهبي اللون. ثم وزعيه بالقطع في الأطباق. وينصح بتقديمه مع سلطة خضراء هشة.